Ари сможет сыграть против "Краснодара" по арендному соглашению бесплатно

Форвард "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" отметил, что сможет выйти на поле в матче 28-го тура чемпионата России против "Краснодара". Напомним, что права на игрока принадлежат "быкам".



– Ари, главный вопрос – вы сможете сыграть в Краснодаре? Нет ли пунктов в контракте?

– Смогу, по крайней мере, мне сказали, что в новом арендном соглашении пункта о запрете нет. И клубу не нужно платить, чтобы я вышел на поле.

– Вы сейчас не всегда играете – так и не набрали идеальную форму?

– Могу сказать, что чувствую себя хорошо. Но нужно сыграть в нескольких матчах подряд, чтобы был тот самый игровой ритм. Но так как мы проводим очень важные матчи, главное думать о победе, а не об игровом времени.

В нынешнем чемпионата России 32-летний Ари провел за "Локомотив" шесть матчей, в которых забил один гол и отал одну результативную передачу.



Матч "Краснодар" - "Локомотив" пройдет сегодня, начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полное интервью с Ари