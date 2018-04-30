12:15 | Футбол — РФПЛ

Ари сможет сыграть против "Краснодара" по арендному соглашению бесплатно

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Форвард "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" отметил, что сможет выйти на поле в матче 28-го тура чемпионата России против "Краснодара". Напомним, что права на игрока принадлежат "быкам".

 Ари, главный вопрос – вы сможете сыграть в Краснодаре? Нет ли пунктов в контракте?

– Смогу, по крайней мере, мне сказали, что в новом арендном соглашении пункта о запрете нет. И клубу не нужно платить, чтобы я вышел на поле.

– Вы сейчас не всегда играете – так и не набрали идеальную форму?

– Могу сказать, что чувствую себя хорошо. Но нужно сыграть в нескольких матчах подряд, чтобы был тот самый игровой ритм. Но так как мы проводим очень важные матчи, главное думать о победе, а не об игровом времени.

В нынешнем чемпионата России 32-летний Ари провел за "Локомотив" шесть матчей, в которых забил один гол и отал одну результативную передачу.

Матч "Краснодар" - "Локомотив" пройдет сегодня, начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полное интервью с Ари

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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glory65

Товарищу Мутко на заметку, АРИ нужно срочно дать паспорт и заявить за сборную, и тогда на Западе разговоры о расизме в российском футболе уйдут, да и нападающий он достаточно квалифицированный, так что лишним грузом точно не будет!

13:48

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