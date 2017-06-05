"Зенит" подтвердил уход Данни

"Зенит" подтвердил информацию об уходе полузащитника Данни. Ранее португалец попрощался с Санкт-Петербургом через Инстаграм. Клуб пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Отметим, форвард перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА.

Данни объявил об уходе из "Зенита"