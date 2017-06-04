"Зенит" может подписать защитника "Ростова" Терентьева

По информации "СЭ", "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ростова" Денису Терентьеву. Не исключено, что он будет подписан уже на этой неделе. Футболист, играющий на позиции правого защитника, в прошлом сезоне провел 24 матча в чемпионате страны.
Нобоа перешел в "Зенит" //
Сергей Фурсенко: "Трансферная кампания "Зенита" будет агрессивной"
sarkis1957
Уйдет в Зенит - загубит себя, как футболист. Неужели Новосельцев ему не пример - ведь играли же в одной команде?! Только, видимо, Ваня из-за этого не комплексует - зарплата идет. А ведь привлекался в сборную....
23:12
Владимир 3107
Подписать... Это уж кто больше заплатит за Терентьева, тот и получит его. Желающих хватает и кроме "Зенита": Федун, Гинер, Миниханов
23:11
Алый Дракон
КРЫМСКИЙ76 Новосельцеву будет веселее на лавке сидеть. 22:22... Уйдет, скорее всего... Правильно идеи звучали у наших - возможно, к нам, в "Рубин"...
23:04
судьи + спартак крут
Кришито значит точно уезжает
22:33
ser958
добивают "ростов" окончательно!!!кто как может....очень жаль!!!!
22:29
Митяй Антибомж
Политпроект решил весь Ростов скупить )) Лавка длинная, всем места хватит ))
22:28
КРЫМСКИЙ76
Новосельцеву будет веселее на лавке сидеть.
22:22
Юный Люцифер
Вот именно что на лавку. Много игроков которых Зенит купил у других российских клубов заиграли в Зените?
22:19
Mark Krass
Я так понимаю Анюкова на выход. Ну Терентьев не самый плохой защитник, но на лавку Зенита вполне себе.
22:17