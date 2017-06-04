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"Зенит" может подписать защитника "Ростова" Терентьева

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По информации "СЭ", "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ростова" Денису Терентьеву. Не исключено, что он будет подписан уже на этой неделе. Футболист, играющий на позиции правого защитника, в прошлом сезоне провел 24 матча в чемпионате страны.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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sarkis1957

Уйдет в Зенит - загубит себя, как футболист. Неужели Новосельцев ему не пример - ведь играли же в одной команде?! Только, видимо, Ваня из-за этого не комплексует - зарплата идет. А ведь привлекался в сборную....

23:12

Владимир 3107

Подписать... Это уж кто больше заплатит за Терентьева, тот и получит его. Желающих хватает и кроме "Зенита": Федун, Гинер, Миниханов

23:11

Алый Дракон

КРЫМСКИЙ76 Новосельцеву будет веселее на лавке сидеть. 22:22... Уйдет, скорее всего... Правильно идеи звучали у наших - возможно, к нам, в "Рубин"...

23:04

судьи + спартак крут

Кришито значит точно уезжает

22:33

ser958

добивают "ростов" окончательно!!!кто как может....очень жаль!!!!

22:29

Митяй Антибомж

Политпроект решил весь Ростов скупить )) Лавка длинная, всем места хватит ))

22:28

КРЫМСКИЙ76

Новосельцеву будет веселее на лавке сидеть.

22:22

Юный Люцифер

Вот именно что на лавку. Много игроков которых Зенит купил у других российских клубов заиграли в Зените?

22:19

Mark Krass

Я так понимаю Анюкова на выход. Ну Терентьев не самый плохой защитник, но на лавку Зенита вполне себе.

22:17