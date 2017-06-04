"Зенит" может подписать защитника "Ростова" Терентьева

По информации "СЭ", "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ростова" Денису Терентьеву. Не исключено, что он будет подписан уже на этой неделе. Футболист, играющий на позиции правого защитника, в прошлом сезоне провел 24 матча в чемпионате страны.

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