22:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Нобоа перешел в "Зенит"

Кристиан НОБОА стал игроком "Зенита". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Кристиан НОБОА стал игроком "Зенита". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
4

Полузащитник Кристиан Нобоа переходит в "Зенит", информирует клубная пресс-служба.

4
Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Mark Krass

Рубин-Динамо-Ростов-Зенит, растет парень.))

22:09

rusfed 2.0

неожиданно

22:08

Mark Krass

Леннорыч проспал игрока за даром.))

22:08

Жорик Вартанов

вот агрессия какая)))

22:07