Нобоа перешел в "Зенит"

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
Полузащитник Кристиан Нобоа переходит в "Зенит", информирует клубная пресс-служба.
Mark Krass
Рубин-Динамо-Ростов-Зенит, растет парень.))
22:09
rusfed 2.0
неожиданно
22:08
Леннорыч проспал игрока за даром.))
Жорик Вартанов
вот агрессия какая)))
22:07
Mark Krass
Рубин-Динамо-Ростов-Зенит, растет парень.))
22:09
rusfed 2.0
неожиданно
22:08
Mark Krass
Леннорыч проспал игрока за даром.))
22:08
Жорик Вартанов
вот агрессия какая)))
22:07