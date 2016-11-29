Виктор Булатов: "Крылья" – "Спартак"? В подобных встречах футбол отходит на второй план. Здесь важны бойцовские качества!"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Крыльев Советов" Виктор Булатов в преддверии матча 16-го тура чемпионата России между самарским и московским клубами выразил мнение, что, выступая за "Крылья Советов", он также настаивал бы на проведении матча зимой. Встреча пройдет 1 декабря в Самаре, ожидаемая температура воздуха минус 19 градусов.

– "Крыльям Советов" выгоднее провести встречу со "Спартаком" 1 декабря, при таких погодных условиях, – подчеркнул Булатов. – Ведь мастерство нивелируется и шансы уравниваются. А красно-белым, конечно, удобнее, чтобы матч прошел весной, когда погода будет теплее, а поле – ровнее. Тогда они смогут проявить свои способности в полной мере.

"Крылья" – мощная команда. Много силовых футболистов: например, Корниленко. В такую погоду исход встречи во многом решают физические качества. Если бы я выступал за "Крылья", то тоже бы настаивал на проведении матча зимой, а если за "Спартак" – просил бы перенести на весну.

В свое время мы тоже играли и в снег, и в грязь. В 1996 году, помню, провели матч с "Локомотивом" в Москве, который был признан самым грязным за всю историю российской премьер–лиги. В подобных встречах футбол отходит на второй план. Здесь важны физические способности и бойцовские качества. И, конечно, удача. (Любовь КОНЯЕВА)