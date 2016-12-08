В "Спартаке" может появиться спортивный директор из Италии

Как стало известно "СЭ", селекционную службу "Спартака" может усилить Джованни Росси, который в настоящее время занимает должность спортивного директора выступающего в серии А "Сассуоло". 50-летний итальянский специалист, инициатором приглашения которого выступает главный тренер красно-белых Массимо Каррера, возможно, займет аналогичный пост в московском клубе. Также существует вариант, что Росси станет отвечать за поиск новичков именно на западноевропейском рынке.

Будучи игроком, Росси (однофамилец знаменитого Паоло Росси) выступал за "Комо" на позиции нападающего, а после завершения карьеры занялся трансферной деятельностью. В 2006 году он пришел в "Сассуоло", откуда в 2010 году перебрался в "Ювентус". В Турине он отвечал за селекцию в молодежном секторе и трудился до 2013 года, после чего вернулся в "Сассуоло". В эти же сроки с подрастающим поколением футболистов "Старой синьоры" работал и Каррера.