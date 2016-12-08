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В "Спартаке" может появиться спортивный директор из Италии

Джованни РОССИ (справа). Фото concretamentesassuolo.it В "Спартаке" станет на одно итальянца больше? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Джованни РОССИ (справа). Фото concretamentesassuolo.it
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Вчера. Москва. Тушино. "Спартак" – "Рубин" - 2:1. Радость главного тренера красно-белых Массимо КАРРЕРЫ (справа) после финального свистка."Пятерка" Каррере!

Как стало известно "СЭ", селекционную службу "Спартака" может усилить Джованни Росси, который в настоящее время занимает должность спортивного директора выступающего в серии А "Сассуоло". 50-летний итальянский специалист, инициатором приглашения которого выступает главный тренер красно-белых Массимо Каррера, возможно, займет аналогичный пост в московском клубе. Также существует вариант, что Росси станет отвечать за поиск новичков именно на западноевропейском рынке.

Будучи игроком, Росси (однофамилец знаменитого Паоло Росси) выступал за "Комо" на позиции нападающего, а после завершения карьеры занялся трансферной деятельностью. В 2006 году он пришел в "Сассуоло", откуда в 2010 году перебрался в "Ювентус". В Турине он отвечал за селекцию в молодежном секторе и трудился до 2013 года, после чего вернулся в "Сассуоло". В эти же сроки с подрастающим поколением футболистов "Старой синьоры" работал и Каррера.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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РусскийФракиец

А по поводу итальянцев... Видимо не зря когда то Команду переименовали в СПАРТАК!!!

21:27

РусскийФракиец

Уробливые фаны конюшни подрались со Слуцким... Дебилы отблагодарили за три чемпионства, так сказать! Воистину "великая" команда! И не позорная ни разу :-)

21:25

РусскийФракиец

Не ну я никак не пойму почему болелы кокаинщиков и послематчевых драчунов не замечают брёвен в своих "великих командах"??? Вермблумов и Гарсий сами имеют... Судейские "ошибки" в свою пользу тоже! Напоминать матчи я надеюсь не стоит? И всё равно воняют и воняют... Ну не дебилы!?

21:21

Семь ветров

испражнение перелогинилось и из него по прежнему лезет нешоколад, только порции в три раза больше чем раньше, Спартак на первом месте и с диким отрывом от немытых... ))

20:19

Markao.

Пиитерец А главе отдела Пищевика по работе с судьми, журналистами и чиновниками выписана дополнительная порция желудей. Позорная команда! 19:23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Тебе чего неймется то болотный?Иди на ветку с кучерявым, его вью обсуждай,трешься тут полоумный))

20:10

01_vlad

Пиитерец Особо значимым достижением специалистов Пищевика следует признать получение на безнаказанное использование во время матчей приемов из вольной борьбы и каратэ. Это толкуется как необходимая самооборона при попытке изнасилования мужскими футбольными командами. 19:38 Тебя наверно насиловали всей футбольной командой.

20:10

marksan

Опять бабло от людей России оторванное! Спартак - чемпион...

20:09

maslo

Можно теперь смело назваться Спартакус! Вполне на римский манер. а тренера назвать Цезарем

20:00

Митяй Антибомж

баламошка Лучше бы взяли Монику Беллуччи. ************** Тю, баламош, без неё и так у нас не один корпоратив не обходится ))

19:52

Пиитерец

Особо значимым достижением специалистов Пищевика следует признать получение на безнаказанное использование во время матчей приемов из вольной борьбы и каратэ. Это толкуется как необходимая самооборона при попытке изнасилования мужскими футбольными командами.

19:38

shpasic

в общем, началось восстание Спартака))

19:33

баламошка

Лучше бы взяли Монику Беллуччи.

19:33

Русский

Да будет так. Считать итальянскую эру Спартака открытой))

19:31

Rbluecat

А главе отдела Пищевика по работе с судьми, журналистами и чиновниками выписана дополнительная порция желудей. _______________________________________________________________ И правильно! Ни одного пенальти из судей не выбил, никакого административного ресурса не подключил, а из журналистов смог только два вброса вытряхнуть. =D

19:27

Пиитерец

А главе отдела Пищевика по работе с судьми, журналистами и чиновниками выписана дополнительная порция желудей. Позорная команда!

19:23

Rbluecat

Еще один итальянский (читай "настоящий футбольный") профессионал (в дополнение к синьорам Каррере и Риомми) нам явно не повредит.

19:20

Бен Ричардс

Старина Тони Старк как обычно не манеже со своими коронными плоскими тупорылыми остротами в стиле гопника-малолетки.

19:11

onlywhitespartak

И 13 лет не прошло )) ну на конец то решили взять профессионала , а не только тех кто говорит рынок тяжелый и с краснодарскими армянами может договариваться !!!)

19:01

BeeBop

Целесообразней самому Спартаку переехать в Италию...Пусть там гундосят...

18:59

shpasic

давно пора освободить "профессионала" Родионова от обязанностей.

18:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ