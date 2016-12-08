В "Спартаке" может появиться спортивный директор из Италии

Как стало известно "СЭ", селекционную службу "Спартака" может усилить Джованни Росси, который в настоящее время занимает должность спортивного директора выступающего в серии А "Сассуоло". 50-летний итальянский специалист, инициатором приглашения которого выступает главный тренер красно-белых Массимо Каррера, возможно, займет аналогичный пост в московском клубе. Также существует вариант, что Росси станет отвечать за поиск новичков именно на западноевропейском рынке.
Будучи игроком, Росси (однофамилец знаменитого Паоло Росси) выступал за "Комо" на позиции нападающего, а после завершения карьеры занялся трансферной деятельностью. В 2006 году он пришел в "Сассуоло", откуда в 2010 году перебрался в "Ювентус". В Турине он отвечал за селекцию в молодежном секторе и трудился до 2013 года, после чего вернулся в "Сассуоло". В эти же сроки с подрастающим поколением футболистов "Старой синьоры" работал и Каррера.
РусскийФракиец
А по поводу итальянцев... Видимо не зря когда то Команду переименовали в СПАРТАК!!!
21:27
РусскийФракиец
Уробливые фаны конюшни подрались со Слуцким... Дебилы отблагодарили за три чемпионства, так сказать! Воистину "великая" команда! И не позорная ни разу :-)
21:25
РусскийФракиец
Не ну я никак не пойму почему болелы кокаинщиков и послематчевых драчунов не замечают брёвен в своих "великих командах"??? Вермблумов и Гарсий сами имеют... Судейские "ошибки" в свою пользу тоже! Напоминать матчи я надеюсь не стоит? И всё равно воняют и воняют... Ну не дебилы!?
21:21
Семь ветров
испражнение перелогинилось и из него по прежнему лезет нешоколад, только порции в три раза больше чем раньше, Спартак на первом месте и с диким отрывом от немытых... ))
20:19
Markao.
Пиитерец А главе отдела Пищевика по работе с судьми, журналистами и чиновниками выписана дополнительная порция желудей. Позорная команда! 19:23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Тебе чего неймется то болотный?Иди на ветку с кучерявым, его вью обсуждай,трешься тут полоумный))
20:10
01_vlad
Пиитерец Особо значимым достижением специалистов Пищевика следует признать получение на безнаказанное использование во время матчей приемов из вольной борьбы и каратэ. Это толкуется как необходимая самооборона при попытке изнасилования мужскими футбольными командами. 19:38 Тебя наверно насиловали всей футбольной командой.
20:10
marksan
Опять бабло от людей России оторванное! Спартак - чемпион...
20:09
maslo
Можно теперь смело назваться Спартакус! Вполне на римский манер. а тренера назвать Цезарем
20:00
Митяй Антибомж
баламошка Лучше бы взяли Монику Беллуччи. ************** Тю, баламош, без неё и так у нас не один корпоратив не обходится ))
19:52
Пиитерец
Особо значимым достижением специалистов Пищевика следует признать получение на безнаказанное использование во время матчей приемов из вольной борьбы и каратэ. Это толкуется как необходимая самооборона при попытке изнасилования мужскими футбольными командами.
19:38
shpasic
в общем, началось восстание Спартака))
19:33
баламошка
Лучше бы взяли Монику Беллуччи.
19:33
Русский
Да будет так. Считать итальянскую эру Спартака открытой))
19:31
Rbluecat
А главе отдела Пищевика по работе с судьми, журналистами и чиновниками выписана дополнительная порция желудей. _______________________________________________________________ И правильно! Ни одного пенальти из судей не выбил, никакого административного ресурса не подключил, а из журналистов смог только два вброса вытряхнуть. =D
19:27
Пиитерец
А главе отдела Пищевика по работе с судьми, журналистами и чиновниками выписана дополнительная порция желудей. Позорная команда!
19:23
Rbluecat
Еще один итальянский (читай "настоящий футбольный") профессионал (в дополнение к синьорам Каррере и Риомми) нам явно не повредит.
19:20
Бен Ричардс
Старина Тони Старк как обычно не манеже со своими коронными плоскими тупорылыми остротами в стиле гопника-малолетки.
19:11
onlywhitespartak
И 13 лет не прошло )) ну на конец то решили взять профессионала , а не только тех кто говорит рынок тяжелый и с краснодарскими армянами может договариваться !!!)
19:01
BeeBop
Целесообразней самому Спартаку переехать в Италию...Пусть там гундосят...
18:59
shpasic
давно пора освободить "профессионала" Родионова от обязанностей.
18:53