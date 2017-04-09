"Спартак" забил гол с нарушением правил

На 38-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" – "Спартак" ошибся арбитр Сергей Лапочкин, не остановивший встречу и не наказавший Фернанду свободным ударом за опасную игру в единоборстве с Живоглядовым. В результате спартаковцы провели атаку, в ходе которой Глушаков открыл счет. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"