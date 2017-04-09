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"Спартак" забил гол с нарушением правил

Эпизод с голом "Спартака". Эпизод с голом "Спартака". Эпизод с голом "Спартака". Эпизод с голом "Спартака". Эпизод с голом "Спартака". Эпизод с голом "Спартака".
Эпизод с голом "Спартака".
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На 38-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Уфа""Спартак" ошибся арбитр Сергей Лапочкин, не остановивший встречу и не наказавший Фернанду свободным ударом за опасную игру в единоборстве с Живоглядовым. В результате спартаковцы провели атаку, в ходе которой Глушаков открыл счет. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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CanagliaVova

Потом судья высосал из пальца пеналь. Мяч попал в руку рикошетом от ноги. Миллионная доля секунды была у уфимца, чтобы руку от рикошета убрать. Победа - левая, чемпион - тухлый

16:10

ЗЮК

DAVI SVININU!,тянет за уши тебя твой любовник.

16:10

fifa_guru

хороший вброс)) только фернанду по мячу попал, т.е. был первее на мяче. игровой пограничный момент - либо ты герой либо ты нарушитель

16:10

Бен Ричардс

Бобров- провокатор. Какая опасная игра, если спартаковец владел мячом? Тогда любую игру высоко поднятой ногой надо считать опасной. А если ещё добавить, что Боров согласен с судьей в назначении липового пенальти в ворота "Спартака",то возникает сомнение, кто строчит заметки ли под псевдонимом "Бобров". Похоже на Луческу или Гену Орлова.

16:09

анаприлин

какая чушь, Живоглядов уже проигрывал позицию и это видно на фото на котором до встречи с мячом он уже падал не находясь на прямых ногах

16:07

Gladiator-76

Там была куча-мала - Фернандо и два игрока "Уфы"!!! И все играли опасно, но бразилец сыграл в мяч. Купите очки!!!

16:06

F. Zane

Мнение журналюг не интересует...

16:06

Мяс@руб

До второго гола судил нормально, давал командам бороться при не грубой игре. Потом вспомнил про свисток...

16:06

Митяй Антибомж

Гыы )) Ну надо и для хейтерков веточку запилить ))

16:06

Спам

мне это тоже показалось, но судья был рядом и возможно видел ситуацию лучше

16:05

tonipi

где Испражнение?

16:04

ron9

ХА-ХА-ХА, зюба чтоб статью писал или плаческу

16:03

DAVI SVININU!

Тянут за уши крючкохвостых!

16:02

RedMack2

Да ну чего за бред начинается??? Чистейший пеналь на Зобнине не поставили - там типа всё нормально, а тут типа нарушение))) Смешно)...

16:02

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