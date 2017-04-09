"Спартак" забил гол с нарушением правил

На 38-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" – "Спартак" ошибся арбитр Сергей Лапочкин, не остановивший встречу и не наказавший Фернанду свободным ударом за опасную игру в единоборстве с Живоглядовым. В результате спартаковцы провели атаку, в ходе которой Глушаков открыл счет. (Александр БОБРОВ)
CanagliaVova
Потом судья высосал из пальца пеналь. Мяч попал в руку рикошетом от ноги. Миллионная доля секунды была у уфимца, чтобы руку от рикошета убрать. Победа - левая, чемпион - тухлый
16:10
ЗЮК
DAVI SVININU!,тянет за уши тебя твой любовник.
16:10
fifa_guru
хороший вброс)) только фернанду по мячу попал, т.е. был первее на мяче. игровой пограничный момент - либо ты герой либо ты нарушитель
16:10
Бен Ричардс
Бобров- провокатор. Какая опасная игра, если спартаковец владел мячом? Тогда любую игру высоко поднятой ногой надо считать опасной. А если ещё добавить, что Боров согласен с судьей в назначении липового пенальти в ворота "Спартака",то возникает сомнение, кто строчит заметки ли под псевдонимом "Бобров". Похоже на Луческу или Гену Орлова.
16:09
анаприлин
какая чушь, Живоглядов уже проигрывал позицию и это видно на фото на котором до встречи с мячом он уже падал не находясь на прямых ногах
16:07
Gladiator-76
Там была куча-мала - Фернандо и два игрока "Уфы"!!! И все играли опасно, но бразилец сыграл в мяч. Купите очки!!!
16:06
F. Zane
Мнение журналюг не интересует...
16:06
Мяс@руб
До второго гола судил нормально, давал командам бороться при не грубой игре. Потом вспомнил про свисток...
16:06
Митяй Антибомж
Гыы )) Ну надо и для хейтерков веточку запилить ))
16:06
Спам
мне это тоже показалось, но судья был рядом и возможно видел ситуацию лучше
16:05
tonipi
где Испражнение?
16:04
ron9
ХА-ХА-ХА, зюба чтоб статью писал или плаческу
16:03
DAVI SVININU!
Тянут за уши крючкохвостых!
16:02
RedMack2
Да ну чего за бред начинается??? Чистейший пеналь на Зобнине не поставили - там типа всё нормально, а тут типа нарушение))) Смешно)...
16:02