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"Спартак" победил "Уфу" и увеличил отрыв от "Зенита"

Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Спартак" на выезде нанес поражение "Уфе" в матче 22-го тура чемпионата России – 3:1. Победный гол забил Квинси Промес с пенальти. Стоит отметить, что красно-белые пробили первый 11-метровый в сезоне. "Уфа" не реализовала свой пенальти – Ребров отразил удар Фатаи. В концовке встречи Иван Обляков и Лоренсо Мельгарехо забили еще по голу.

Из-за травм не смогли доиграть матч нападающие "Спартака"Зе Луиш и Луиз Адриану.

"Спартак" набрал 51 очко и опережает на 8 баллов идущий вторым "Зенит" и на 9 – ЦСКА. В следующем туре команда Массимо Карреры сыграет с "Зенитом" в Москве.

"Уфа", которая потерпела второе поражение подряд в премьер-лиге, осталась на шестом месте, а в следующем туре сыграет с "Амкаром".

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Уфа" – "Спартак" (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: Глушаков, 38 (0:1). Промес, 56 - с пенальти (0:2). Обляков, 85 (1:2). Мельгарехо, 90+1 (1:3).

Нереализованный пенальти: Фатаи, 62 (вратарь)

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Никитин (Сысуев, 82), Аликин, Живоглядов, Йокич, Карп (Засеев, 46), Пауревич, Ванек (Обляков, 57), Фатаи, Кротов.

"Спартак": Ребров, Зобнин, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков, Промес, Луиз Адриану (Попов, 46), Зе Луиш (Мельгарехо, 51).

Предупреждения: Ванек, 26. Никитин, 55. Стоцкий, 89.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев, Шимарыгин (все Санкт-Петербург).

9 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник". 12300 зрителей.

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (42)
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Островзаячий

Кутепов дотрепался.Футбол возвращает с небес.Спасибо Луческу, СЭ,и Будагосскому.

16:10

Spartak-Online1

Беленов вообще вытащил три мертвых-от Промеса,Глушака и Попова. В третьем случае конечно больше вина болгарина,чем заслуга вратаря.

16:08

CanagliaVova

Пеналь - выдуманный, победа - тухлая!

16:08

rustov

Глядя на потуги наших команд, задаешься вопросом: не много ли команд в высшей лиге? Пускай будет 10-12 команд, хоть будет на что смотреть.

16:06

ak-09

Первый гол,бромантановые забили,с нарушением. Фернандо сфолил,а Лапочкин не свистнул.В очередной раз "понравился",петрушка Кутепов. Сделал пенальти и охранял кукурузу,когда Уфа забивала гол.

16:06

Вафин Юрий

Всех спартачей с победой! Сейчас такие победы нужны. Трудовые, на зубах. К судейству особых претензий нет. Правда очень удивил назначенный пенальти в ворота Спартака. Во всех бы играх назначали пенальти за касание рукой игрока соперника!

16:05

NapoliFC

Болелы клуба "Газпрем" вы где?:)

16:04

Spartak-Online1

Mangust071,спасибо брат! Вперед Спартак!!!

16:03

Gladiator-76

Отличный матч. Жаль, не запасся валидолом на концовку. "Спартак" должен был забивать не три, а пять-шесть мячей. Пижонили, да и Беленов просто здорово играл. "Уфе" - удачи и не вылететь из РФПЛ.

16:03

NRG

Ждём победы быков!

16:02

Айртон)

Лапочкину - двойка!) Назначил левый пеналь в нашу сторону, не дал пеналь на Зобнине, и в первом пенале обязан был показывать красную, так как мяч летел в пустые ворота.)

16:02

Островзаячий

Кто- то из постоянных болел называет масаями форвардов Спартака.Всё-заболели аборигены.С Зенитом впереди играть некому.

16:02

Spartak-Online1

Ну наконец то пендаль хоть пробили.А Лапочкину деваться просто было некуда! И опять если поставил на Кутепове,надо было ставить и на Зобнине! Точно такой же момент.

16:02

Жорик Вартанов

игры нет, куража нет, постоянные перепасовки защитников, огромное количество пасов вратарю, Промес и Фернандо сдали очень сильно, Попова продать, вместо Лоренсо на замены должен выходить Мелкадзе, за этот год состарился на 10 лет) хоть раз сыграйте без нервотрепки

16:01

анаприлин

вот что мне нравится в нынешнем Спартаке Карреры, дак то что они в любую минуту могут прибавить, после того как Уфа забила свой гол, на этом интрига и закончилась)) с победой КБ

16:01

Mangust071

Spartak-Online1_____с ДР) вперёд КБ!!!!

15:59

fifa_guru

Айртон) просто в команды Уфы 1,5 игрока играли. и один из них на воротах)

15:58

smit541

Ноги*

15:58

Бомжей_в

Напов повыносили и это настораживает перед игрой с помойкой...

15:58

smit541

Матч неплохой, к судейской бригаде особо вопросов нет, кроме эпизода с падением Зобнина в штрафной Уфы. На повторе видно, что был зацеп наги Зобнина в штрафной Уфы. Ладно основной судья мог не успеть рассмотреть эпизод, но помощники на что тогда?

15:57

zenit08

Jean4 === А мне Мельгарехо всегда нравился. Неплохо он играет. По технике сильнее Зе. Объем больше выдает. Проигрывает лишь по природным данным - так прыгать больше никто в РФПЛ не умеет. Так что может и Мельгарехо сыграет с зенитом и сыграет неплохо. А может и с Зе все несерьезно. У Адриано - задняя. Восстановиться не успеет.

15:57

King's Bounty 161

А где петик золи бой ?

15:56

Slim Taller

Три поражения подряд,и пора Семаку в сборную.

15:56

Spartak-Online1

Спасибо команде за подарок на мой ДР!))

15:56

Jean4

Да и похоже в лице Л.Адриану Спартак приобрел инвалида. Как бы не был он хорош в предсезонных матчах, но когда пошли официальные матчи с полной выкладкой, выяснилось, что этот товарищ больше для лазарета, чем для зеленого газона.

15:56

tarkys

Уфф, с победой! Лапочкин красавец конечно.

15:55

Веселый Смока

Уж лучше в ЛЧ Ростов с Бердыевым и Терек чем нищих коней и Звенит с КокоДзю

15:55

Айртон)

По игре - в одну калитку, должны выигрывать крупнее, много не забиваем.)

15:54

safari1985

Мда так никаких нервов не хватит до конца сезона

15:53

Айртон)

На классе!)) Красиво!)) Легко!))

15:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ