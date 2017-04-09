"Спартак" победил "Уфу" и увеличил отрыв от "Зенита"

"Спартак" на выезде нанес поражение "Уфе" в матче 22-го тура чемпионата России – 3:1. Победный гол забил Квинси Промес с пенальти. Стоит отметить, что красно-белые пробили первый 11-метровый в сезоне. "Уфа" не реализовала свой пенальти – Ребров отразил удар Фатаи. В концовке встречи Иван Обляков и Лоренсо Мельгарехо забили еще по голу.
Из-за травм не смогли доиграть матч нападающие "Спартака" – Зе Луиш и Луиз Адриану.
"Спартак" набрал 51 очко и опережает на 8 баллов идущий вторым "Зенит" и на 9 – ЦСКА. В следующем туре команда Массимо Карреры сыграет с "Зенитом" в Москве.
"Уфа", которая потерпела второе поражение подряд в премьер-лиге, осталась на шестом месте, а в следующем туре сыграет с "Амкаром".
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Уфа" – "Спартак" (Москва) – 1:3 (0:1)
Голы: Глушаков, 38 (0:1). Промес, 56 - с пенальти (0:2). Обляков, 85 (1:2). Мельгарехо, 90+1 (1:3).
Нереализованный пенальти: Фатаи, 62 (вратарь)
"Уфа": Беленов, Стоцкий, Никитин (Сысуев, 82), Аликин, Живоглядов, Йокич, Карп (Засеев, 46), Пауревич, Ванек (Обляков, 57), Фатаи, Кротов.
"Спартак": Ребров, Зобнин, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков, Промес, Луиз Адриану (Попов, 46), Зе Луиш (Мельгарехо, 51).
Предупреждения: Ванек, 26. Никитин, 55. Стоцкий, 89.
Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев, Шимарыгин (все Санкт-Петербург).
9 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник". 12300 зрителей.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УфаСпартак 0:1 38' Денис Глушаков @DGlushakov8 pic.twitter.com/Bh2ToxBuG2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УфаСпартак 0:2 56' Куинси Промес @QPromes (Пенальти) pic.twitter.com/5UOyvimse7– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
Ребров отражает 11-метровый @UfaFc в исполнении Фатаи 62' #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УфаСпартак 0:2 pic.twitter.com/6AdCcSTZLe– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УфаСпартак 1:2 85' Иван Обляков pic.twitter.com/bKQnDev9oj– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УфаСпартак 1:3 90+1' Лоренсо Мельгарехо @Melgarejo25 pic.twitter.com/hrv8BhAyaS– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
Островзаячий
Кутепов дотрепался.Футбол возвращает с небес.Спасибо Луческу, СЭ,и Будагосскому.
16:10
Spartak-Online1
Беленов вообще вытащил три мертвых-от Промеса,Глушака и Попова. В третьем случае конечно больше вина болгарина,чем заслуга вратаря.
16:08
CanagliaVova
Пеналь - выдуманный, победа - тухлая!
16:08
rustov
Глядя на потуги наших команд, задаешься вопросом: не много ли команд в высшей лиге? Пускай будет 10-12 команд, хоть будет на что смотреть.
16:06
ak-09
Первый гол,бромантановые забили,с нарушением. Фернандо сфолил,а Лапочкин не свистнул.В очередной раз "понравился",петрушка Кутепов. Сделал пенальти и охранял кукурузу,когда Уфа забивала гол.
16:06
Вафин Юрий
Всех спартачей с победой! Сейчас такие победы нужны. Трудовые, на зубах. К судейству особых претензий нет. Правда очень удивил назначенный пенальти в ворота Спартака. Во всех бы играх назначали пенальти за касание рукой игрока соперника!
16:05
NapoliFC
Болелы клуба "Газпрем" вы где?:)
16:04
Spartak-Online1
Mangust071,спасибо брат! Вперед Спартак!!!
16:03
Gladiator-76
Отличный матч. Жаль, не запасся валидолом на концовку. "Спартак" должен был забивать не три, а пять-шесть мячей. Пижонили, да и Беленов просто здорово играл. "Уфе" - удачи и не вылететь из РФПЛ.
16:03
NRG
Ждём победы быков!
16:02
Айртон)
Лапочкину - двойка!) Назначил левый пеналь в нашу сторону, не дал пеналь на Зобнине, и в первом пенале обязан был показывать красную, так как мяч летел в пустые ворота.)
16:02
Островзаячий
Кто- то из постоянных болел называет масаями форвардов Спартака.Всё-заболели аборигены.С Зенитом впереди играть некому.
16:02
Spartak-Online1
Ну наконец то пендаль хоть пробили.А Лапочкину деваться просто было некуда! И опять если поставил на Кутепове,надо было ставить и на Зобнине! Точно такой же момент.
16:02
Жорик Вартанов
игры нет, куража нет, постоянные перепасовки защитников, огромное количество пасов вратарю, Промес и Фернандо сдали очень сильно, Попова продать, вместо Лоренсо на замены должен выходить Мелкадзе, за этот год состарился на 10 лет) хоть раз сыграйте без нервотрепки
16:01
анаприлин
вот что мне нравится в нынешнем Спартаке Карреры, дак то что они в любую минуту могут прибавить, после того как Уфа забила свой гол, на этом интрига и закончилась)) с победой КБ
16:01
Mangust071
Spartak-Online1_____с ДР) вперёд КБ!!!!
15:59
fifa_guru
Айртон) просто в команды Уфы 1,5 игрока играли. и один из них на воротах)
15:58
smit541
Ноги*
15:58
Бомжей_в
Напов повыносили и это настораживает перед игрой с помойкой...
15:58
smit541
Матч неплохой, к судейской бригаде особо вопросов нет, кроме эпизода с падением Зобнина в штрафной Уфы. На повторе видно, что был зацеп наги Зобнина в штрафной Уфы. Ладно основной судья мог не успеть рассмотреть эпизод, но помощники на что тогда?
15:57
zenit08
Jean4 === А мне Мельгарехо всегда нравился. Неплохо он играет. По технике сильнее Зе. Объем больше выдает. Проигрывает лишь по природным данным - так прыгать больше никто в РФПЛ не умеет. Так что может и Мельгарехо сыграет с зенитом и сыграет неплохо. А может и с Зе все несерьезно. У Адриано - задняя. Восстановиться не успеет.
15:57
King's Bounty 161
А где петик золи бой ?
15:56
Slim Taller
Три поражения подряд,и пора Семаку в сборную.
15:56
Spartak-Online1
Спасибо команде за подарок на мой ДР!))
15:56
Jean4
Да и похоже в лице Л.Адриану Спартак приобрел инвалида. Как бы не был он хорош в предсезонных матчах, но когда пошли официальные матчи с полной выкладкой, выяснилось, что этот товарищ больше для лазарета, чем для зеленого газона.
15:56
tarkys
Уфф, с победой! Лапочкин красавец конечно.
15:55
Веселый Смока
Уж лучше в ЛЧ Ростов с Бердыевым и Терек чем нищих коней и Звенит с КокоДзю
15:55
Айртон)
По игре - в одну калитку, должны выигрывать крупнее, много не забиваем.)
15:54
safari1985
Мда так никаких нервов не хватит до конца сезона
15:53
Айртон)
На классе!)) Красиво!)) Легко!))
15:53