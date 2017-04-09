"Спартак" победил "Уфу" и увеличил отрыв от "Зенита"

"Спартак" на выезде нанес поражение "Уфе" в матче 22-го тура чемпионата России – 3:1. Победный гол забил Квинси Промес с пенальти. Стоит отметить, что красно-белые пробили первый 11-метровый в сезоне. "Уфа" не реализовала свой пенальти – Ребров отразил удар Фатаи. В концовке встречи Иван Обляков и Лоренсо Мельгарехо забили еще по голу.

Из-за травм не смогли доиграть матч нападающие "Спартака" – Зе Луиш и Луиз Адриану.

"Спартак" набрал 51 очко и опережает на 8 баллов идущий вторым "Зенит" и на 9 – ЦСКА. В следующем туре команда Массимо Карреры сыграет с "Зенитом" в Москве.

"Уфа", которая потерпела второе поражение подряд в премьер-лиге, осталась на шестом месте, а в следующем туре сыграет с "Амкаром".

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Уфа" – "Спартак" (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: Глушаков, 38 (0:1). Промес, 56 - с пенальти (0:2). Обляков, 85 (1:2). Мельгарехо, 90+1 (1:3).

Нереализованный пенальти: Фатаи, 62 (вратарь)

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Никитин (Сысуев, 82), Аликин, Живоглядов, Йокич, Карп (Засеев, 46), Пауревич, Ванек (Обляков, 57), Фатаи, Кротов.

"Спартак": Ребров, Зобнин, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков, Промес, Луиз Адриану (Попов, 46), Зе Луиш (Мельгарехо, 51).

Предупреждения: Ванек, 26. Никитин, 55. Стоцкий, 89.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев, Шимарыгин (все Санкт-Петербург).

9 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник". 12300 зрителей.

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"