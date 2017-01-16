"Спартак" объявил о трансфере Самедова

Как и предполагал "СЭ", "Спартак" и "Локомотив" заключили трансферный контракт о переходе к красно-белым полузащитника сборной России Александра Самедова. 32-летний футболист является выпускником ДЮСШ "Спартака". В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. Сегодня хавбек подписал контракт, который вступает в силу с 18 января 2017 года.

По данным "СЭ", сумма трансфера 32-летнего футболиста составила около 3,5 миллиона евро. Это среднее значение между ценой, на которой настаивал "Локомотив", и предложением "Спартака". Напомним, в контракте игрока прописаны отступные (5 миллионов евро), красно-белые же еще в декабре предложили два миллиона.

В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В спартаковской форме Самедов завоевал Кубок России-2002/03 и Суперкубок-2004. С 2005 по 2016 год Александр выступал за "Локомотив", "Москву" и столичное "Динамо". В нынешнем сезоне он провел в чемпионате 15 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. За сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз. Он принимал участие в ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.

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