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Смольников травмирован, Жиркову дали отдохнуть

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Защитник "Зенита" Игорь Смольников не поехал на матч 10-го тура чемпионата России с "Уралом" из-за травмы. Сроки восстановления станут известны позже. Что касается полузащитника Юрия Жиркова, то его решили поберечь и дать полностью восстановиться после возвращения из сборной.

Матч "Урал" – "Зенит" пройдет завтра в 14.00 по московскому времени.

Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов;

полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.(Сергей ЦИММЕРМАН)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/247699/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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