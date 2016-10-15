Смольников травмирован, Жиркову дали отдохнуть

Защитник "Зенита" Игорь Смольников не поехал на матч 10-го тура чемпионата России с "Уралом" из-за травмы. Сроки восстановления станут известны позже. Что касается полузащитника Юрия Жиркова, то его решили поберечь и дать полностью восстановиться после возвращения из сборной.

Матч "Урал" – "Зенит" пройдет завтра в 14.00 по московскому времени.

Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов;

полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.(Сергей ЦИММЕРМАН)