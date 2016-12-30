Сергей Семак: "Любой тренер хочет играть красиво, при этом добиваясь результата"

Новый главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе назвал основной задачей сохранение прописки в премьер-лиге. Также специалист отметил, что у него достаточно времени, чтобы определится с тем, в какой футбол будет играть его новая команда.

– Есть какая-то определенность с тренерским штабом? Кто будут ваши помощники?

– Весь тренерский штаб, который работал здесь с Гончаренко, остается. Плюс к нам присоединится еще один помощник, который придет вместе со мной. Его имя объявят немного позже, когда будет подписан договор.

– Насколько детально вы уже успели изучить игроков "Уфы"?

– Достаточно. "Уфа" играет в премьер-лиге, мы встречали, поэтому всех игроков знаю. Кого-то ближе, кого-то меньше, с кем-то знаком. Думаю, поедем на сбор и ближе со всеми познакомимся. Конечно, есть концепция клуба, которая предполагает определенный вектор развитие. Предложения по покупке игроком будут исходить из взаимодействия между тренерским штабом и руководством. Есть вектор развития, дальше есть тренерский штаб, который будет принимать решение о целесообразности приглашения или сохранения футболистов исходя из экономических, спортивных и других факторов.

– Какой футбол вы будете прививать "Уфе" и планируете ли менять игровую схему команды?

– Это мы посмотрим и решим. Любой тренер хочет играть красиво, при этом добиваясь результата. По поводу схемы – посмотрим во время сбора и тренировочных матчей. У нас будет достаточно времени, чтобы определится до начала сезона.

– Какие цели и задачи вы ставите на весенний отрезок чемпионата?

– Понятно, что главная задача – сохранение прописки в премьер-лиге. Сейчас позиции команды довольно уверенные. Нужно готовиться к каждому матчу и стараться побеждать в каждой игре. Как у нас это будет получаться – посмотрим весной.