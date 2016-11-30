19:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "По регламенту не видим возможности перенести матч "Ростов" - "Зенит"

Похоже, "Ростов" и "Зенит" все-таки сыграют в уходящем году. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Похоже, "Ростов" и "Зенит" все-таки сыграют в уходящем году. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Ростовчане и питерцы сыграют весной?"Зенит" и "Ростов" договорились о переносе матча на весну

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" сделал заявление относительно возможного переноса матча 17-го тура "Ростов""Зенит".

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что "Ростов" и "Зенит" договорились о переносе матча, который должен состояться 3 декабря, на весну.

– Лига проанализировала обращение клубов, – говорит Прядкин. – Юристы дали оценку соответствия обстоятельств статье 6 Регламента чемпионата. По действующей редакции мы не видим возможности перенести матч на февраль. В этой связи не будет и соответствующего обращения в РФС. В регламенте следующего сезона мы, возможно, отразим новую модель переносов, идя навстречу участникам еврокубков и при согласии обоих участников матча нашего чемпионата. Желаем удачи клубам и хорошего зрелища зрителям, которые планируют посетить этот матч. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (14)
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А380726

Обломали вонючих, как говорится, на всякую хитрую ж..у всегда найдется большой и толстый ... болт :)

20:13

Levbereg

Решение в пользу Зенита на 6 очков. Остальным клубам так не заработать.

20:00

Бормо-сан

а как издевательски пожелал зрителям всего хорошего

19:53

Kirillyurrich

ахах, еще находятся гр-не гондураса, которые считают, что зенит виноват...надо было отказаться, чтобы даже вопросов не возникло и пусть бы ныли чмори

19:53

igorvasilevich

Все правильно достали уже с переносами. Календарь делали, когда знали, что наши клубы могут играть в еврокубках. Давно пора запретить вообще переносы игр и вообще за разговоры такие штрафовать на миллион долларов. Календарь составили все следовать до конца ему.

19:51

PavelJH

Прядкин ...рас ,много раз....))) ....от всех болельщиков России ,думаю....болельщик Ростова...

19:45

manager1976

Верное решение. Респект!!!

19:42

Глеб

ПАВ___таганрог Матч с ПСВ еще не сыгран. Подозреваю, что Ростов может с Зенитом сыграть тем же составом что играл сегодня против Урала и, таким образом, пожертвовать матчем чемпионата

19:41

ДОЗВОН ГУБЕР

Йессссссссссс!!!! "Курбан финт намбер ту" НЕ ПРОКАТИЛ........... После уральского де жавю ждёмс "Атлетико де жавю".

19:40

Don

Ай красавец Прядкин)))

19:38

Долой марионеток-макларенеток

Идиот. Полнейший.

19:27

ПАВ___таганрог

Нет возможности. Ну тогда ростов вылетел из еврокубков. Спасибо футбольным чиновникам за поражение от псв! Твари!

19:26

AESt_SM

Всё нормуль... Играем до победного... Иш, чего удумали - на весну... Всего-то декабрь...))

19:26

Kupservas

Нехороший Чел.

19:18

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