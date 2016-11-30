Сергей Прядкин: "По регламенту не видим возможности перенести матч "Ростов" - "Зенит"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" сделал заявление относительно возможного переноса матча 17-го тура "Ростов" – "Зенит".

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что "Ростов" и "Зенит" договорились о переносе матча, который должен состояться 3 декабря, на весну.

– Лига проанализировала обращение клубов, – говорит Прядкин. – Юристы дали оценку соответствия обстоятельств статье 6 Регламента чемпионата. По действующей редакции мы не видим возможности перенести матч на февраль. В этой связи не будет и соответствующего обращения в РФС. В регламенте следующего сезона мы, возможно, отразим новую модель переносов, идя навстречу участникам еврокубков и при согласии обоих участников матча нашего чемпионата. Желаем удачи клубам и хорошего зрелища зрителям, которые планируют посетить этот матч. (Сергей ЕГОРОВ)