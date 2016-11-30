Сергей Прядкин: "По регламенту не видим возможности перенести матч "Ростов" - "Зенит"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" сделал заявление относительно возможного переноса матча 17-го тура "Ростов" – "Зенит".
Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что "Ростов" и "Зенит" договорились о переносе матча, который должен состояться 3 декабря, на весну.
– Лига проанализировала обращение клубов, – говорит Прядкин. – Юристы дали оценку соответствия обстоятельств статье 6 Регламента чемпионата. По действующей редакции мы не видим возможности перенести матч на февраль. В этой связи не будет и соответствующего обращения в РФС. В регламенте следующего сезона мы, возможно, отразим новую модель переносов, идя навстречу участникам еврокубков и при согласии обоих участников матча нашего чемпионата. Желаем удачи клубам и хорошего зрелища зрителям, которые планируют посетить этот матч. (Сергей ЕГОРОВ)
А380726
Обломали вонючих, как говорится, на всякую хитрую ж..у всегда найдется большой и толстый ... болт :)
20:13
Levbereg
Решение в пользу Зенита на 6 очков. Остальным клубам так не заработать.
20:00
Бормо-сан
а как издевательски пожелал зрителям всего хорошего
19:53
Kirillyurrich
ахах, еще находятся гр-не гондураса, которые считают, что зенит виноват...надо было отказаться, чтобы даже вопросов не возникло и пусть бы ныли чмори
19:53
igorvasilevich
Все правильно достали уже с переносами. Календарь делали, когда знали, что наши клубы могут играть в еврокубках. Давно пора запретить вообще переносы игр и вообще за разговоры такие штрафовать на миллион долларов. Календарь составили все следовать до конца ему.
19:51
PavelJH
Прядкин ...рас ,много раз....))) ....от всех болельщиков России ,думаю....болельщик Ростова...
19:45
manager1976
Верное решение. Респект!!!
19:42
Глеб
ПАВ___таганрог Матч с ПСВ еще не сыгран. Подозреваю, что Ростов может с Зенитом сыграть тем же составом что играл сегодня против Урала и, таким образом, пожертвовать матчем чемпионата
19:41
ДОЗВОН ГУБЕР
Йессссссссссс!!!! "Курбан финт намбер ту" НЕ ПРОКАТИЛ........... После уральского де жавю ждёмс "Атлетико де жавю".
19:40
Don
Ай красавец Прядкин)))
19:38
Долой марионеток-макларенеток
Идиот. Полнейший.
19:27
ПАВ___таганрог
Нет возможности. Ну тогда ростов вылетел из еврокубков. Спасибо футбольным чиновникам за поражение от псв! Твари!
19:26
AESt_SM
Всё нормуль... Играем до победного... Иш, чего удумали - на весну... Всего-то декабрь...))
19:26
Kupservas
Нехороший Чел.
19:18