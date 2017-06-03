Сергей Фурсенко: "Я категорический противник работы с арбитрами"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко настаивает на том, чтобы судейский корпус в России был максимально независимым. Он подчеркнул, что клубы не должны влиять на работу арбитров в чемпионате страны.

– Я категорический противник работы с арбитрами, судейский корпус должен быть независимым, никто не должен влиять на работу судей, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Надо договориться со всеми клубами РФПЛ, чтобы в наших играх не было никакой фальши и был бескомпромиссный футбол. Если будет иначе, тогда ничего не имеет смысла.