Самедов не будет платить за свой переход в "Спартак"

По информации "СЭ", "Локомотив" и "Спартак" официально оформили переход полузащитника сборной России Александра Самедова.

Трансферный контракт между клубами подписан в пятницу – таким образом, после регистрации личного договора футболиста в офисе РФПЛ Самедов официально станет спартаковцем.

Сумма компенсации, как мы уже сообщали, составила около 3,5 миллионов евро, при этом сам игрок не будет участвовать в своем выкупе – всю сумму выплатит "Спартак".

18 января команда Массимо Карреры отправится в ОАЭ на первый сбор – уже с Самедовым в составе. А 18 марта в 20-м туре РФПЛ он сможет выйти на поле против "Локо" на стадионе в Черкизово.

Срок соглашения хавбека с лидером чемпионата составляет 2,5 года, зарплата – 1,8 миллионов евро в год. (Сергей ЕГОРОВ)