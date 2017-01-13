22:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Самедов не будет платить за свой переход в "Спартак"

0
0
0

По информации "СЭ", "Локомотив" и "Спартак" официально оформили переход полузащитника сборной России Александра Самедова.

 
Александр САМЕДОВ (справа) и Сальваторе БОККЕТТИ."Локо" и "Спартак" подписали трансфер Самедова

Трансферный контракт между клубами подписан в пятницу – таким образом, после регистрации личного договора футболиста в офисе РФПЛ Самедов официально станет спартаковцем.

Сумма компенсации, как мы уже сообщали, составила около 3,5 миллионов евро, при этом сам игрок не будет участвовать в своем выкупе – всю сумму выплатит "Спартак".

18 января команда Массимо Карреры отправится в ОАЭ на первый сбор – уже с Самедовым в составе. А 18 марта в 20-м туре РФПЛ он сможет выйти на поле против "Локо" на стадионе в Черкизово.

Срок соглашения хавбека с лидером чемпионата составляет 2,5 года, зарплата – 1,8 миллионов евро в год. (Сергей ЕГОРОВ)

Опрос

Нужен ли Самедов "Спартаку"?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ