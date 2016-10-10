Промес получил травму в матче с Францией

Нападающий сборной Голландии Квинси Промес был заменен в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Франции. В борьбе с соперником форвард "Спартака" неудачно поставил ногу на газон и получил повреждение. 24-летний футболист попытался продолжить встречу, но в итоге все же покинул поле на 16-й минуте. Вместо него вышел Мемфис Депай. Счет на тот момент был не открыт – 0:0.
Отметим, что в предыдущем поединке за Голландию против Белоруссии (4:1) Промес оформил дубль. Эти голы стали первыми для форварда за национальную команду.
Следующим соперником "Спартака" в 10-м туре премьер-лиги станет "Ростов". Поединок состоится 15 октября. Пока неизвестно, сможет ли Промес принять в нем участие.
murderer
Platinum1991 Большего бреда в жизни не видел
23:28
Platinum1991
ПРОМЕС ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ??? А травма то по сути ПУСТЯКОВАЯ! Здесь просматривается НЕКАЯ футбольная хитрость Промеса и я его за это не осуждаю! 1. Игра с Францией это вам не игра с белорусами, где Промес снял СЛИВКИ, получил прессу и показал игру! С французами такие голевые номера у Промеса УЖЕ не пройдут и Голландия проиграет. А кого будут винить? В том числе и Промеса! 2. Французы Промесу не дадут развернуться. И это он хорошо знает! Плюс игра в России с Ростовом - силы надо поберечь! А зачем сейчас Промесу рвать жилы! Он УЖЕ снял СЛИВКИ в игре с белорусами. Пусть остальные отдуваются с французами. Сам Промес получается здесь, в поражении, как вроде бы совсем НЕ ПРИЧЁМ и не виноват в плохой игре его сборной! Пустяковая травма и ОТМАЗКА от невразумительной игры с французами. 3. Камешки в огород Промеса уже никто не сможет кинуть, как это было до игры с белорусами! Промес отсидится за спинами остальных игроков сборной и никто его УЖЕ не сможет УПРЕКНУТЬ за плохую игру сборной с французами, потому что травма и вынужденная замена. А травма то по сути ПУСТЯКОВАЯ! Промес мог играть дальше, но решил СХИТРИТЬ и отсидеться за спинами остальных игроков! Здесь просматривается НЕКАЯ футбольная хитрость Промеса и я его за это не осуждаю!
23:23
эдпитер
ждем воплей про европейский антиспартаковский заговор
23:13
pravovernyj
Где возмущённые комментарии Родионова? Где интервью Романцева? Где статья Как убивали Спартак-66?
23:05
aloveku
Алый Дракон, не думайте, что восточную Европу это минует. Сейчас она белая, но пройдет время, почернеет. Нынче не народное желание в почете, а системные одобрения. Только глобализм какой-нибудь это вылечит.
23:04
aloveku
наверное заговор
23:02
Жорик Вартанов
спартачи, посмотрите на этот мусор ниже отписавшийся и сделайте выводы для себя, за какой бы клуб не играл игрок всегда желайте здоровья, не берите пример с говна, будьте выше
22:58
shms
Вот и отмазка готова для будущих поражений
22:56
Дузер
И за данни ответка для свинси пришла.
22:41
foreverCSKAforever
Может под шумок Николаева на мороз, пока он еще не приступил толком руководить?
22:39
Алый Дракон
Зачетное фото - типичный голландец в борьбе против типичного француза ))) ...Как все таки изменился мир в плане глобализации )...
22:27
Дузер
СВИНси как обычно делают в срамтаке решил разгрузить свой график,так долго лупил француза по ногам,что добился своего)))
22:16
П_о_в_а_р
Фэнтази фсио.
22:16
Дузер
Заговор не иначе)))
22:14
onlywhitespartak
Да что же такое , за спартак вообще травмы не получает , а там уже который раз, надеюсь ничего серьезного
22:12
Vamphyri
Задрал уже, как не съездит в сборную, сразу травма.
22:10