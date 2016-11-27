20:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

При желании Николаев мог назначить пенальти в ворота "Зенита"

"Краснодар" - "Зенит". Спорный момент на 43-й минуте. "Краснодар" - "Зенит". Спорный момент на 43-й минуте. "Краснодар" - "Зенит". Спорный момент на 43-й минуте. "Краснодар" - "Зенит". Спорный момент на 43-й минуте. "Краснодар" - "Зенит". Спорный момент на 43-й минуте. "Краснодар" - "Зенит". Спорный момент на 43-й минуте.
"Краснодар" - "Зенит". Спорный момент на 43-й минуте.
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На 43-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Зенит" арбитр Алексей Николаев имел формальные основания назначить 11-метровый удар в ворота гостей, когда Хави Гарсия в своей штрафной задержал руками Гранквиста, выиграл таким образом позицию и оказался первым на мяче.

Непростой для арбитра эпизод произошел на 9-й минуте, когда Смолов, убегавший к воротам зенитовцев, вдруг упал. Арбитр, находившейся в неплохой позиции, жестом показал, что игру следует продолжить. Видеоповтор не позволяет точно увидеть все детали единоборства Смолова с Кришито. Однако видно, что защитник "Зенита" непродолжительное время левой рукой держал Смолова за майку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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