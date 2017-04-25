Петр Авен: "Боюсь, как бы у "Спартака" не начался мандраж"

Председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен, который несколько раз мог стать владельцем или акционером "Спартака", в преддверии матча 25-го тура чемпионата России с "Уралом" отметил, что красно-белым необходим новый центральный защитник. По его словам, встреча будет ключевой, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– В Ростове команда была абсолютно не готова тактически, не знала что делать, – отметил Авен. – К сожалению, не было никакой тренерской идеи. Обычно в этом сезоне было иначе... В матче с "Зенитом" было наоборот, а в этот раз ничего не противопоставили Бердыеву. И второе, "Спартаку" нужен выдающийся центральный защитник. Такой, каким был Видич. Для Лиги чемпионов нужно фундаментально укреплять ряд позиций. И в первую очередь – центр обороны.

– Матч с "Уралом" – ключевой?

– Да, с точки зрения психологии. Если не задрожат коленки и выиграют, это будет важный шаг. Боюсь, как бы не начался мандраж. В этой команде мало тех, кто что-то выигрывал. Сегодня увидим, могут ли эти игроки вставать после неудачи и выгрызать победу.