Павлюченко развел руками вместо ответа на вопрос о пропуске матча со "Спартаком"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко покинул заседание КДК РФС. Форвард не стал комментировать решение комитета, заметив, что обо всем будет сказано на пресс-конференции главой КДК, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы Алексей Еськов удалил трех игроков "Урала", в том числе Павлюченко, за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром).

- Не могу комментировать итоги заседания. Все скажут на пресс-конференции КДК. Смогу сказать через 2-3 часа после объявления решения, - отметил Павлюченко.

На вопрос, обидно ли пропускать матч 25-го тура чемпионата России со "Спартаком", Павлюченко ничего не ответил, развел руками. Нападающий сел в такси к президенту "Урала" Григорию Иванову и уехал.

Напомним, что встреча между красно-белыми и екатеринбуржцами состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этого матча.