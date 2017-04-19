Отступные Промеса: 30 миллионов евро для Европы, 50 - для Китая

Как стало известно "СЭ", сумма, за которую потенциальные покупатели могут приобрести у "Спартака" нападающего Квинси Промеса, равна 30 миллионам евро. Но она действительна только для европейских клубов - если к красно-белым обратится один из китайских, цена составит 50 миллионов.

Напомним, что в августе прошлого года 25-летний голландец продлил контракт с москвичами до 2021 года. Прошлой зимой интерес к нему проявлял "Ливерпуль", сегодня появилась информация о возможном трансфере в лондонский "Арсенал".

Промес перешел в "Спартак" летом 2014 года, на его счету 41 гол в 83 матчах за красно-белых.

СМИ: Промес может заменить Санчеса в "Арсенале"