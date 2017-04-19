Отступные Промеса: 30 миллионов евро для Европы, 50 - для Китая

Как стало известно "СЭ", сумма, за которую потенциальные покупатели могут приобрести у "Спартака" нападающего Квинси Промеса, равна 30 миллионам евро. Но она действительна только для европейских клубов - если к красно-белым обратится один из китайских, цена составит 50 миллионов.
Напомним, что в августе прошлого года 25-летний голландец продлил контракт с москвичами до 2021 года. Прошлой зимой интерес к нему проявлял "Ливерпуль", сегодня появилась информация о возможном трансфере в лондонский "Арсенал".
Промес перешел в "Спартак" летом 2014 года, на его счету 41 гол в 83 матчах за красно-белых.
Don
вопреки - ростовская давалка, в субботу будет давать вместе со свои барыгой-четочником)))
12:54
vanek00
Андрей1984, Промес был куплен чуть больше чем за 10 лямов
12:48
ЗЮК
Вопреки,ты платная или бесплатная?
12:48
Андрей1984
Vamphyri Промес был куплен по словам бывшего генерального директора Спартака который участвовал в переговорах за сумму 10-12 миллионов евро
12:46
Vamphyri
Да 30 лямов по нынешним временам бюджетненько. У Промеса за три сезона по статистике 0,6 результативного действия за игру (Спартак и сборная). И 30 лямов выставляют. У Халка за последние три сезона в России (Зенит плюс сборная), было 0,8 за игру, а покупали его аж за 60 только официально. Чисто математически Квинси должен 45 стоить))))))))))
12:45
Андрей1984
shpasic он меньше года назад контракт продлил на 5 лет
12:43
Vamphyri
На самом деле по банальной статистике, за последние 3 сезона сыграл 100 игр Промес (Спартак и сборная) забил 43 гола и сделал 20 голевых передач. То есть 0,6 результативного действия за игру. Фактически, он каждые полтора матча забивает гол или отдает голевой пас. Это очень хорошая статистика. 30 миллионов - почти адекватная цена в данном случае. По нынешним временам - так и вообще очень адекватная. Небезызвестных Халк за три своих сезона сыграл в сумме 140 игр за Зенит и сборную, забил 69 голов, сделал 52 передачи. 0,8 результативного действия за игру. При том, что куплен был за вдвое большие деньги - 60 миллионов евро официально.
12:41
Андрей1984
У девочки под ником Вопреки совсем мозг иссох)) Статистику его хотя-бы посмотри а потом по клавишам стучи)
12:40
Вопреки
РусскийФракиец.... Ну вот и ладненько, что признал, что федуновские девочки таковыми и являются !!!
12:38
shpasic
ну, я же говорю, это агенты набивают цену, чтобы либо продать сейчас игрока на подъёме, либо выбить из Федуна контракт получше.
12:32
РусскийФракиец
Вопреки Вот пиарят федуновскую девочку ангажированные СМИ..--------------------------ну что тут скажешь? Девочка девочку видит из далека! Да мадам вопреки? :-)
12:20
Вопреки
Вот пиарят федуновскую девочку ангажированные СМИ... Да кому она нужна-то бог мой и кто уже только на него глаз не ложил, да только он до сих пор сопли пускает в "Спартаке" да ромбик целует. Питерские дали ему простор для беготни, не встречая по-мужски и позволив пострелять и ВСЕ - "звезда" ? А что он может создать с "Уфой" или "Крыльями", вспомните ? Обыкновенный посредственный, вечно травмированный, пацан на котором клуб и агент хотят заработать сбагрив его хоть-куда-нибудь... как Гинер избавился от Думбия, а теперь Европа плачет от того, что лопухнулись. Так-что не надо нам впаривать фантазии "мудрецов"
12:07
Bache Gabrielsen
Нормальный ход.
12:06
Slim Taller
Сникерс столько не стоит.Продадут за 20.
11:58
shur
Не продавать!
11:35
Фемистоклюс
Антоху нельзя отпускать в этом году. Он ещё должен помочь "Спартаку" в еврокубках.
11:35