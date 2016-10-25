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Николаев рассудит "Спартак" и ЦСКА

Алексей НИКОЛАЕВ (слева) назначен на столичное дерби. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Алексей НИКОЛАЕВ (слева) назначен на столичное дерби. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Пресс-служба РФС объявила имена арбитров, которые обслужат матчи 12-го тура чемпионата России. На центральную игру тура – дерби между "Спартаком" и ЦСКА – назначен руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев.

 
6 марта. Химки. ЦСКА - "Спартак" - 1:0. Алексей НИКОЛАЕВ.Николаев в дерби "Спартак" - ЦСКА: 6 матчей, 4 удаления, 0 пенальти

Список бригад на матчи 12-го тура:

29 октября (суббота)

"Амкар""Ростов": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

"Спартак"ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор – Сергей Французов (Москва).

30 октября (воскресенье)

"Урал""Терек": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Арсенал""Уфа": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Зенит" "Томь": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"Анжи""Краснодар": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

31 октября (понедельник)

"Оренбург""Крылья Советов": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Рубин""Локомотив": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

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http://www.rfs.ru/main/news/mass_football/85282.html

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Jean4

Да вам кого не назначь, все равно все были бы недовольны. Что до матча то причитать, рановато взялись.)

20:17

Дузер

Эй чмока как насчет причмока)Причмокивать лучше всего получается у такого существа как ты)

20:15

Дузер

Свиньи пора начинать НЫТЬЕ,а то потом поздно будет,а так всем хлевом заверещите,во весь свинарник захрюкаете и может это поможет вам избежать разгрома))))3-1 будет в пользу цска,а вы будете плакать неделю!

20:14

Излучение Промкооперации и Пищев

Мдя... главный свиносудья последних 15-и лет сам себя назначил на такой матч)) фарс!... ЦСКА сейчас не в той форме, чтобы обыгрывать позор России при судействе болельщика этого самого позора... печалька...

20:13

Гарик "внук Наташи" Попов

Айртон-чмок. Придурок,как не окочурилась? Она 1893 г.р. - умерла в 1975м. Представляешь ЧМО,кто она для тебя.

20:13

Айртон

Гарик "внук Наташи" Попов ---------------- Как там Натаха?)) Не окочурилась ишо?))

20:10

Айртон

К концу матча нужно иметь +2.) Николаев на прикормке у Гинера.) С другой стороны, а кто не на прикормке?)) Нужны иностранные судьи!

20:06

Гарик "внук Наташи" Попов

Спартачи! Начинаем плакать.Пора.

20:06

pravda1979

Главное, чтоб у этого Николаева не нашлось "пять причин" судить предвзято.

20:05

честный человечишко

Эх, Николаев! Ещё Николаев, ещё много раз Николаев!..

19:58

А380726

На судейской шайке уже негде пробы ставить и диагнозы выдавать :(

19:50

Sandro-Nec

Сам промажет, сам накажет

19:44

shpasic

мешков судит Мешков и его ассистент деМешков.

19:33

onlywhitespartak

Я че то понять не могу разве сложно на такой матч пригласить иностранного судью !? А кто потом его в случаи ошибок наказывать будет ???

19:32

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