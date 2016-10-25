Николаев рассудит "Спартак" и ЦСКА

Пресс-служба РФС объявила имена арбитров, которые обслужат матчи 12-го тура чемпионата России. На центральную игру тура – дерби между "Спартаком" и ЦСКА – назначен руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев.
Список бригад на матчи 12-го тура:
29 октября (суббота)
"Амкар" – "Ростов": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).
"Спартак" – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор – Сергей Французов (Москва).
30 октября (воскресенье)
"Урал" – "Терек": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Арсенал" – "Уфа": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Зенит" – "Томь": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
"Анжи" – "Краснодар": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
31 октября (понедельник)
"Оренбург" – "Крылья Советов": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Рубин" – "Локомотив": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
Опрос
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов Самара
- Терек
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Локомотив Москва (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Томь
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (Футбол)
- Урал Ек
- Александр Егоров (судья)
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Оренбург (футбол)
- Алексей Николаев (судья)
- Арсенал Тула
- Уфа
- Алексей Матюнин
- Владимир Москалев
Jean4
Да вам кого не назначь, все равно все были бы недовольны. Что до матча то причитать, рановато взялись.)
20:17
Дузер
Эй чмока как насчет причмока)Причмокивать лучше всего получается у такого существа как ты)
20:15
Дузер
Свиньи пора начинать НЫТЬЕ,а то потом поздно будет,а так всем хлевом заверещите,во весь свинарник захрюкаете и может это поможет вам избежать разгрома))))3-1 будет в пользу цска,а вы будете плакать неделю!
20:14
Излучение Промкооперации и Пищев
Мдя... главный свиносудья последних 15-и лет сам себя назначил на такой матч)) фарс!... ЦСКА сейчас не в той форме, чтобы обыгрывать позор России при судействе болельщика этого самого позора... печалька...
20:13
Гарик "внук Наташи" Попов
Айртон-чмок. Придурок,как не окочурилась? Она 1893 г.р. - умерла в 1975м. Представляешь ЧМО,кто она для тебя.
20:13
Айртон
Гарик "внук Наташи" Попов ---------------- Как там Натаха?)) Не окочурилась ишо?))
20:10
Айртон
К концу матча нужно иметь +2.) Николаев на прикормке у Гинера.) С другой стороны, а кто не на прикормке?)) Нужны иностранные судьи!
20:06
Гарик "внук Наташи" Попов
Спартачи! Начинаем плакать.Пора.
20:06
pravda1979
Главное, чтоб у этого Николаева не нашлось "пять причин" судить предвзято.
20:05
честный человечишко
Эх, Николаев! Ещё Николаев, ещё много раз Николаев!..
19:58
А380726
На судейской шайке уже негде пробы ставить и диагнозы выдавать :(
19:50
Sandro-Nec
Сам промажет, сам накажет
19:44
shpasic
мешков судит Мешков и его ассистент деМешков.
19:33
onlywhitespartak
Я че то понять не могу разве сложно на такой матч пригласить иностранного судью !? А кто потом его в случаи ошибок наказывать будет ???
19:32