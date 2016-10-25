Николаев рассудит "Спартак" и ЦСКА

Пресс-служба РФС объявила имена арбитров, которые обслужат матчи 12-го тура чемпионата России. На центральную игру тура – дерби между "Спартаком" и ЦСКА – назначен руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев.

Список бригад на матчи 12-го тура:

29 октября (суббота)

"Амкар" – "Ростов": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

"Спартак" – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор – Сергей Французов (Москва).

30 октября (воскресенье)

"Урал" – "Терек": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Арсенал" – "Уфа": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Зенит" – "Томь": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"Анжи" – "Краснодар": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

31 октября (понедельник)

"Оренбург" – "Крылья Советов": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Рубин" – "Локомотив": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).