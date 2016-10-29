Николаев не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 58-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА главный арбитр Алексей Николаев не заметил игру рукой со стороны Понтуса Вернблума, либо не счел контакт руки полузащитника красно-синих с мячом нарушением правил. Между тем рука находилась в неестественном положении, и хавбек нанес ей удар по мячу в своей штрафной. У судьи были основания для назначения 11-метрового удара в пользу "Спартака". (Александр БОБРОВ)
Николаев не назначил пенальти в ворота "Спартака" //
Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА
oleg_Spb
Спартак сегодня обыграл середняка РФПЛ. На европейском уровне Спартак обыграет команда Кипра. О более серьезных командах не стоит и говорить.
21:11
Ралпачан Фляйшманъ
желудевые сегодня игривы)) а ведь этот судейство николаева - слепого димбосамосякина - это кредит, который неприменно возьмут обратно)))) ЗЫ: глушакова мать, видать, голосует, что не повлияло на исход)))
20:56
m33
Николаев крайне лоялен был сегодня к коням, что вообщем то не удивительно. Кроме этого эпизода не показал жёлтую Вернблуму за грубость против Зобнина в первом тайме.
20:41
PitersS
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН........НадОрили-дАр-эта ошибка грубее Акинфеевской, но ты, ведь, не переживаешь?
20:41
Wild Weasel
SIZ170 _ БЕСПРЕДЕЛ СУДЕЙСКИЙ!!!! 100% пенальти при счёте 1-0... __________ Да ваще!!! Стало бы 2:0, а закончилось бы разгромом! Пожалел судья Акинфеева в юбилейном матче )))))))
20:37
PitersS
Самое неестественное положение рук-это, когда они заведены за спину. В прыжке для сохранения равновесия руки могут быть где угодно. Удар был сблизи-футболист пытался убрать руки, но не успел.Руки-это неотъемлемая часть человеческого тела и попадание в них приравнивается в попадание в голову, ногу и т.п. Наказывается игра рукой, когда целенаправленно она играет в мяч. Или футболист, расставляя руки в стороны или вверх, увеличивая площадь тела. Удивительно, что этого не понимают ни тренеры, ни комментаторы и журналисты, ни Газаев с Карпиным в Матче. Посмотрите стопкадры футболистов в борьбе за верховые мячи-где у них, только, руки не находятся. Невозможно в борьбе прыгать с вытянутыми вниз руками.
20:36
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
этим коням в этом чемпе судьи уже не мало очков надорили..Главное у вас есть дубовая беряза и лучший вратарь ..Надеюсь Черчесов смотрел этот матч.На этих крест давно пора ставить.
20:34
SIZ170
БЕСПРЕДЕЛ СУДЕЙСКИЙ!!!! 100% пенальти при счёте 1-0...
20:25
refes
Мясо тянут за уши. Что они теперь молчат о судействе? И каком уже по счету. Уроды. Вас ждет Кипр.
20:24
mallwen
1:1 по игре руками в штрафной - чтобы пони не ныли о пенальти неназначенном позже, тут уже 2:0 могло стать. Вообще победа Спартака заслуженная, правда 2:1 было бы справедливей. Цска без Ерёменко и Дзагоева тяжело, конечно, ну и напа надо нормального, Траоре сегодня за Спартак играл.
20:15
SaypinS
Аут, сплюнь. До мозга дошло уже.
20:13