Николаев не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 58-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА главный арбитр Алексей Николаев не заметил игру рукой со стороны Понтуса Вернблума, либо не счел контакт руки полузащитника красно-синих с мячом нарушением правил. Между тем рука находилась в неестественном положении, и хавбек нанес ей удар по мячу в своей штрафной. У судьи были основания для назначения 11-метрового удара в пользу "Спартака". (Александр БОБРОВ)

Николаев не назначил пенальти в ворота "Спартака" //

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА