Николаев не назначил пенальти в ворота "Спартака"

На 67-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА Алексей Николаев не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Зоран Тошич прострелил в штрафную, а Дмитрий Комбаров, чья рука находилась в неестественном положении, коснулся мяча.
Арбитр не мог видеть, что сделал спартаковский защитник. Вину за ошибочно неназначенный пенальти с ним должен разделить второй судья-помощник Алексей Воронцов. (Александр БОБРОВ)
Николаев не назначил пенальти в ворота ЦСКА //
Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА
BeeBop
engaer...Перед тем как удалить мою фразу, я надеюсь ты ее прочитал...А смысл в том, что твой Спартак в еврокубках только гадит, поэтому вся общественная Россия очень не хочет видеть См в Европе...лучше Зенит чемпион...Болельщик ЦСКА...
20:23
Глеб
И не удалил Тошича с Вернблумом)))
20:11
engaer
BeeBop Т.е. вы гоните своего тренера, которому не покупают игроков вообще и еще за Зенит топите? Чего-то у вас там совсем от трофеев в головах полетело.
20:11
foreverCSKAforever
Антон Штопаный!
20:10
Андрей133
Руководство Спартака не выразило возмущения по поводу этого эпизода?
20:09
voroshan
Мяч попал в руку. Движения рукой не было. А вот Вернблум врезался в Промеса на бегу, а это не борьба плечо в плечо. Это из хоккея - а-ля Овечкин.
20:09
kaduly
В Англии это просто не рассматривается как нарушение
20:07
BeeBop
Не вижу смысла говорить о пенальти, Спартак на сегодняшний день действительно был сильнее нас...ну и флаг им в руки...теперь надежда на Зенит...Вторая Столица не дайте им почувствовать себя хозяевами!!! Теперь мы едины не только хоккее!!!
20:07
206
Там и без пенальти из коней клоунов всю игру делали. Убожество.
20:06
engaer
И не дал красную далдону Верблуму. Локти бы ему отломать к чертям.
20:06
206
Там и без пенальти из коней клоуноа всю игру делали. Убожество.
20:06
and0508
Чистый пеналь
19:56
27Hoax
За все дерби, что судил Николаев, он не назначил ни одного пенальти! Решил не портить статистику!
19:48