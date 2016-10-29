19:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Николаев не назначил пенальти в ворота "Спартака"

"Спартак" - ЦСКА. Мяч попадает в руку Дмитрия Комбарова. "Спартак" - ЦСКА. Мяч попадает в руку Дмитрия Комбарова.
"Спартак" - ЦСКА. Мяч попадает в руку Дмитрия Комбарова.
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На 67-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА Алексей Николаев не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Зоран Тошич прострелил в штрафную, а Дмитрий Комбаров, чья рука находилась в неестественном положении, коснулся мяча.

Арбитр не мог видеть, что сделал спартаковский защитник. Вину за ошибочно неназначенный пенальти с ним должен разделить второй судья-помощник Алексей Воронцов. (Александр БОБРОВ)

Николаев не назначил пенальти в ворота ЦСКА //
Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (13)
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BeeBop

engaer...Перед тем как удалить мою фразу, я надеюсь ты ее прочитал...А смысл в том, что твой Спартак в еврокубках только гадит, поэтому вся общественная Россия очень не хочет видеть См в Европе...лучше Зенит чемпион...Болельщик ЦСКА...

20:23

Глеб

И не удалил Тошича с Вернблумом)))

20:11

engaer

BeeBop Т.е. вы гоните своего тренера, которому не покупают игроков вообще и еще за Зенит топите? Чего-то у вас там совсем от трофеев в головах полетело.

20:11

foreverCSKAforever

Антон Штопаный!

20:10

Андрей133

Руководство Спартака не выразило возмущения по поводу этого эпизода?

20:09

voroshan

Мяч попал в руку. Движения рукой не было. А вот Вернблум врезался в Промеса на бегу, а это не борьба плечо в плечо. Это из хоккея - а-ля Овечкин.

20:09

kaduly

В Англии это просто не рассматривается как нарушение

20:07

BeeBop

Не вижу смысла говорить о пенальти, Спартак на сегодняшний день действительно был сильнее нас...ну и флаг им в руки...теперь надежда на Зенит...Вторая Столица не дайте им почувствовать себя хозяевами!!! Теперь мы едины не только хоккее!!!

20:07

206

Там и без пенальти из коней клоунов всю игру делали. Убожество.

20:06

engaer

И не дал красную далдону Верблуму. Локти бы ему отломать к чертям.

20:06

206

Там и без пенальти из коней клоуноа всю игру делали. Убожество.

20:06

and0508

Чистый пеналь

19:56

27Hoax

За все дерби, что судил Николаев, он не назначил ни одного пенальти! Решил не портить статистику!

19:48

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