Николаев не назначил пенальти в ворота "Спартака"

На 67-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА Алексей Николаев не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Зоран Тошич прострелил в штрафную, а Дмитрий Комбаров, чья рука находилась в неестественном положении, коснулся мяча.

Арбитр не мог видеть, что сделал спартаковский защитник. Вину за ошибочно неназначенный пенальти с ним должен разделить второй судья-помощник Алексей Воронцов. (Александр БОБРОВ)

Николаев не назначил пенальти в ворота ЦСКА //

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА