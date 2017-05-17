Мирча Луческу: "Такое впечатление, будто президент федерации дал знак против "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:0) отметил большое давление СМИ, в особенности местной прессы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также наставник сине-бело-голубых назвал некорректными некоторые высказывания главы РФС Виталия Мутко.

– Сегодня последняя домашняя пресс-конференция в сезоне. Оцените его.

– Чемпионат еще не закончился, нам нужно подготовиться к московской встрече с "Локомотивом" и одержать там победу. Могу сразу отметить, что было очень большое давление СМИ, в особенности петербургской прессы. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать, ведь мы работали в очень сложных условиях.

К сожалению, за последние двадцать лет это первый раз, когда моя команда может занять третье место. Больше всех расстроен этим результатом буду я.

Все началось с потери трех ведущих игроков (Гарая, Халка и Витселя). У нас должна была быть вторая линия игроков, которая должна была их заменить, но никто из них не потянул. Новички не стали чистыми игроками основы. Отмечу, что после победы над "Спартаком" у нас стали появляться проблемы сами знаете какого характера.

Думаю, что некорректными были некоторые высказывания президента федерации. Нужно было вести себя нейтральнее. Например, нельзя было вмешиваться комментариями после удаления Вернблума в матче ЦСКА – "Зенит". Сразу после этого мы играли в Перми, и вы помните, что там было.

Такое впечатление, будто он дал знак против "Зенита". Например, он не должен был касаться удалений игроков "Урала" которые были верными – это отметил и эксперт Валерий Газзаев. Эти высказывания подействовали на психологию наших игроков. И наоборот, были моменты, касающиеся судейства, которые местная пресса не анализировала и не делала на них акцент, а все равно критиковала "Зенит".

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"