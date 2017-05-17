Мирча Луческу: "Такое впечатление, будто президент федерации дал знак против "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:0) отметил большое давление СМИ, в особенности местной прессы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также наставник сине-бело-голубых назвал некорректными некоторые высказывания главы РФС Виталия Мутко.
– Сегодня последняя домашняя пресс-конференция в сезоне. Оцените его.
– Чемпионат еще не закончился, нам нужно подготовиться к московской встрече с "Локомотивом" и одержать там победу. Могу сразу отметить, что было очень большое давление СМИ, в особенности петербургской прессы. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать, ведь мы работали в очень сложных условиях.
К сожалению, за последние двадцать лет это первый раз, когда моя команда может занять третье место. Больше всех расстроен этим результатом буду я.
Все началось с потери трех ведущих игроков (Гарая, Халка и Витселя). У нас должна была быть вторая линия игроков, которая должна была их заменить, но никто из них не потянул. Новички не стали чистыми игроками основы. Отмечу, что после победы над "Спартаком" у нас стали появляться проблемы сами знаете какого характера.
Думаю, что некорректными были некоторые высказывания президента федерации. Нужно было вести себя нейтральнее. Например, нельзя было вмешиваться комментариями после удаления Вернблума в матче ЦСКА – "Зенит". Сразу после этого мы играли в Перми, и вы помните, что там было.
Такое впечатление, будто он дал знак против "Зенита". Например, он не должен был касаться удалений игроков "Урала" которые были верными – это отметил и эксперт Валерий Газзаев. Эти высказывания подействовали на психологию наших игроков. И наоборот, были моменты, касающиеся судейства, которые местная пресса не анализировала и не делала на них акцент, а все равно критиковала "Зенит".
alwa
Platinum1991 а сколько пенальти пробивал Спартак за сезон. Всего два. А сколько Зенит. Играть нажо, а не лясы точить Луческу. Это не тренер, который вопит по каждому поводу. Признаться, что он сам виноват не может. А Спартак заслужил чемпионство на 100 процентов. Его преследователи в нокауте. 10 очков отставания это что-то!
23:11
ISTORIK1969
ЧТО КОГДА ТО ПРОИСХОДИТ ВПЕРВЫЕ. ПОВЕРЬТЕ ГОСПОДИН ЛУЧЕСКУ ТРЕТЬЕ МЕСТО -ЭТО НЕ ПОСЛЕДНЕЕ.
23:10
SP2
А у нас всё с ног на голову переворачивают. Беспрецедентную истерию по судейству устроил Спартак, а всё говорят о нытьё Луческу. Недобавленные секунды (!!!) к игре с Уфой считал Спартак, а поливают грязью Луческу. Цирк какой-то! Что же Луческу молчать должен?
23:10
Митяй Антибомж
Вьюга, вьюга — ты моя подруга Вьюга, вьюга — небо замело. Ты моя подруга, ты мети родная. Всё что было, вьюга, время замело. Ты моя подруга, ты мети родная. Всё что было, вьюга, время замело!
23:10
EasyRider_SM
УХАХАХА ЛУЧЕСКУ НЕ УХОДИ ... !!!! не над кем так ржать будет ,останется только один клоун - орлов!!! ))))
23:08
Obl2007
Команда девочек ))) Критиковать нельзя ))) На недостатки указать нельзя ))) Только хвалить )))) Может в зените все беременные )))
23:08
Русский
Виноваты все и всё!!! Виноваты судьи, ибо назначали мало пенальти в пользу Зенита и удаляли мало соперников! Виноваты журналисты, что не хвалили убогую игру команды! Виновато поле, мешавшее мегазвезде кокорину и остальным, но ничуть не мешавшее игрокам соперников! В Питере - НЫТЬ!!!
23:08
199
Полный идиот. Да если бы не мюллер с мудко, вы вообще в еврокубки не попали.
23:07
Митяй Антибомж
ведь мы работали в очень сложных условиях ************* Бгг )) Бабло давило с разных сторон ))
23:07
AgekBam
Игроки хреновые, судьи чмо, пресса хренососы, даже Мутко гад, после последнего тура до болельщиков дойдёт чую точно ) они по моему единственные кого не обвинял
23:07
ddddd
Маразматичный долбаеб
23:07
m33
Platinum1991 ------------------------------- Иди рот прополощи и зад подотри)))
23:06
Obl2007
Platinum 1991====================================================================================================================================================Сдвинулся совсем ! ))))) И так тоже бывает )))
23:06
75serg75
Platinum1991 по ходу и есть Луческу. Прочитать полностью не хватило терпения, но стиль цыгана.
23:06
Kirrris
Мутко назначил Спартак чемпионом?! Тут должно быть смеющееся лицо Тома Круза из мемов))))
23:06
TRISP
Platinum1991 а что вас уже выпустили из психушки?
23:05
Obl2007
Команда девочек ))) Критиковать нельзя ))) На недостатки указать нельзя ))) Только хвалить )))) Может в заните все беременные )))
23:04
TRISP
Луческо видимо не знает, что если бы не Мутко Зенит никогда не был бы чемпионом)))
23:03
Зайца нужно сшить!
Боаш покусал?)
23:03
redgy
не повезло тебе с командой, сборная пижонов, но мог бы и пожестче с ними, а не на судей ныть
23:01
bvb1987
эксперт песик)
22:59
Tomai10
мдааа... про буланову , согласен:) не тренер он, за такое бабло ,ОЧЕРЕДЬ будет!!!
22:57
совва
воздушно-капельным похоже нытье в Зените передается, от главного к главному
22:57
TRISP
Ною, ныл и буду ныть! )))
22:55
Adios Amigos R...
Факт. Мы всем фан-клубом Танюши Булановой так-же считаем. Беспредел и позор всему отечественному футболу...Ответим нашей любимой пестней на происки врагов в условиях продажных российских реалий...Дружно, товарищи, запевай: "Не плачь, ещё одна осталась ночь у нас с тобой, Ещё один раз прошепчу тебе: "Ты мой", ещё один последний раз твои глаза В мои посмотрят и слеза вдруг упадёт на руку мне, но ты не плачь...."
22:54
маленький пони
пора домой старый нытик. собирай свои цацки позолоченные и на выход. позорище..
22:54
Gladiator-76
Крейсер Аврора.... Уйди на дно и не всплывай...
22:54
Spartak-Online1
Это даже не нытье,это уже крокодильи слезы.
22:54
Русский
Эх... Жаль, что этого клоуна убирают из Зенита...
22:53
serivanich
без комментариев... просто надоел...
22:51