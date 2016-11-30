Мирча Луческу: "Матч с "Ростовом" перенесен не будет"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Уфой" (2:0) в 16-м туре чемпионата России сообщил, что матч с "Ростовом" перенесен не будет, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее появилась информация о том, что игра 17-го тура между ростовчанами и сине-бело-голубыми будет перенесена на весну.

– Правда ли, что вы были за перенос игры с "Ростовом"?

– Насколько я знаю, игра состоится. Мы готовимся к этому матчу, в пятницу у нас вылет. К нам обратился "Ростов" с просьбой перенести игру, потому что ему в следующий вторник предстоит матч Лиги чемпионов в Голландии. А это важно для России, ведь победа добавит очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Но было принято решение оставить все в силе.