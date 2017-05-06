Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг оставил без комментариев причины непоявления на пресс-конференции после матча 27-го тура чемпионат России с "Томью" (1:0) главного тренера команды Массимо Карреры. Итальянский специалист также не пришел на обязательное флеш-интервью сразу после игры.
– Почему Каррера не пришел на пресс-конференцию?
– Без комментариев. (Сергей ЕГОРОВ)
Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //
Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось? //
Что грозит "Спартаку" за поступок Карреры
shpasic
Трахтенберг в Спартаке - это ещё хуже, чем Гена Орлов для Зенита.
23:07
PallMall
Итальянцу стало стыдно за такой футбол. До него внезапно дошло, что грядущее чемпионство его команды липовое.
23:07
suomi257
гнать в шею таких глав по связям с общественностью!!! все надо называть своими именами!!!
22:40
баламошка
titan2313 Без комментариев////////////////Бугага)
22:40
titan2313
Без комментариев
22:37