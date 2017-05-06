22:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Каррера не пришел на пресс-конференцию? Без комментариев"

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Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг оставил без комментариев причины непоявления на пресс-конференции после матча 27-го тура чемпионат России с "Томью" (1:0) главного тренера команды Массимо Карреры. Итальянский специалист также не пришел на обязательное флеш-интервью сразу после игры.

– Почему Каррера не пришел на пресс-конференцию?

– Без комментариев. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //
Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось? //
Что грозит "Спартаку" за поступок Карреры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

Трахтенберг в Спартаке - это ещё хуже, чем Гена Орлов для Зенита.

23:07

PallMall

Итальянцу стало стыдно за такой футбол. До него внезапно дошло, что грядущее чемпионство его команды липовое.

23:07

suomi257

гнать в шею таких глав по связям с общественностью!!! все надо называть своими именами!!!

22:40

баламошка

titan2313 Без комментариев////////////////Бугага)

22:40

titan2313

Без комментариев

22:37