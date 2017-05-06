Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг оставил без комментариев причины непоявления на пресс-конференции после матча 27-го тура чемпионат России с "Томью" (1:0) главного тренера команды Массимо Карреры. Итальянский специалист также не пришел на обязательное флеш-интервью сразу после игры.

– Почему Каррера не пришел на пресс-конференцию?

– Без комментариев. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //

Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось? //

Что грозит "Спартаку" за поступок Карреры