22:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Что грозит "Спартаку" за поступок Карреры

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, как сообщал "СЭ", не пришел на пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Также он отказался от обязательного флеш-интервью сразу после завершения игры.

Статья 106 дисциплинарного регламента РФС "Неучастие в обязательных пресс-конференциях и/или интервью" гласит:

"Неучастие Игрока и Официального лица Клуба в обязательной в соответствии с регламентом Соревнования пресс-конференции и/ или интервью, а равно не направление Клубом представителей на обязательные пресс-конференции и/или интервью в нарушение регламента Соревнования – наказывается штрафом в соответствии с пунктом 29 Приложения № 1 к настоящему Регламенту".

В пункте 29 приложения к регламенту указано, что штраф за данные действия в чемпионате России составляет 50 тысяч рублей.

Напомним, что 27 апреля пресс-конференцию и флеш-интервью после матча "Анжи" и "Томи" (3:3) пропустил главный тренер махачкалинцев Александр Григорян. Специалист избежал штрафа, так как предоставил объяснительную, в которой назвал причиной своего отсутствия вывих руки. "Анжи" также не был наказан, так как вместо Григоряна на пресс-конференции и во флеш-интервью принял участие старший тренер команды Дмитрий Безняк.

В мартовском матче "Амкар""Зенит" (1:0) главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не явился на обязательное послематчевое флеш-интервью. За этот эпизод он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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shpasic

Если Терек завтра чудом не проиграет, то справедливо будет лишить Спартак 11-ти очков. Если Терек проиграет, то никаких санкций применять не стоит. //// лучше сразу добавить ЦСКА двадцать очков.

23:13

GoaLapagos

КАРЕРА ВДРУГ ОСОЗНАЛ ЧТО НЕ ОН ПРИВЁЛ ВЕЛИКИЙ СВИНТАК К ЧЕМПИОНСТВУ

23:11

foreverCSKAforever

Если Терек завтра чудом не проиграет, то справедливо будет лишить Спартак 11-ти очков. Если Терек проиграет, то никаких санкций применять не стоит.

23:02

Гантэр

Да ничего не будет.Глушака то от двухматчевой дисквы отмазали. И Кареру отмажут. Ему просто стало стыдно ,он наконец то понял почему его команда стала чемпионом.

22:55

NaBolelo

После Романцева в трезвом состоянии единственный нормальный тренер современных свиней. И того сольют после парочки поражений в следующем году.

22:50

Никифор

свиньи нос задрали. даже караера. уподобляется свиноте.

22:40

nekonohiki

Это семечки, с такими штрафами вообще надо забить на все эти сборища с тупыми вопросами. Всю информацию давать только через свой канал в ютубе, это даже будет выгодно.

22:37

SportsMan

Может себе позволить. Игроки Томи слишком уж мотивировано выглядели )) Но это в спорте в порядке вещей, особенно в нашем спорте. Я думаю он просто хотел избежать вопросов и восторженных реплик типа: "Вы уже чемпионы, поздравляю!" и т.д. Он всю игру просил игроков забыть об этом. Но Спартак мог бы и лучше играть, особенно Луис Адриану, он всё ещё верит, что он ещё звезда )))

22:29

funyaka

Команда скинется и заплатит.

22:25

Perry_Garr

пора поднимать штрафы.

22:22

Проба положительна

Пох всем..

22:22

Jean4

Плаческу бы сказал: "лишить Спартак 8 очков за это!".

22:18

Производственник

Олег Стаканыч вообще мотал все послематчевые прессухи,приемственность

22:15

баламошка

Судя по всему грозит банкротство.

22:13