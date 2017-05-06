Что грозит "Спартаку" за поступок Карреры

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, как сообщал "СЭ", не пришел на пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Также он отказался от обязательного флеш-интервью сразу после завершения игры.
Статья 106 дисциплинарного регламента РФС "Неучастие в обязательных пресс-конференциях и/или интервью" гласит:
"Неучастие Игрока и Официального лица Клуба в обязательной в соответствии с регламентом Соревнования пресс-конференции и/ или интервью, а равно не направление Клубом представителей на обязательные пресс-конференции и/или интервью в нарушение регламента Соревнования – наказывается штрафом в соответствии с пунктом 29 Приложения № 1 к настоящему Регламенту".
В пункте 29 приложения к регламенту указано, что штраф за данные действия в чемпионате России составляет 50 тысяч рублей.
Напомним, что 27 апреля пресс-конференцию и флеш-интервью после матча "Анжи" и "Томи" (3:3) пропустил главный тренер махачкалинцев Александр Григорян. Специалист избежал штрафа, так как предоставил объяснительную, в которой назвал причиной своего отсутствия вывих руки. "Анжи" также не был наказан, так как вместо Григоряна на пресс-конференции и во флеш-интервью принял участие старший тренер команды Дмитрий Безняк.
В мартовском матче "Амкар" – "Зенит" (1:0) главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не явился на обязательное послематчевое флеш-интервью. За этот эпизод он был оштрафован на 50 тысяч рублей.
Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось?
shpasic
Если Терек завтра чудом не проиграет, то справедливо будет лишить Спартак 11-ти очков. Если Терек проиграет, то никаких санкций применять не стоит. //// лучше сразу добавить ЦСКА двадцать очков.
23:13
GoaLapagos
КАРЕРА ВДРУГ ОСОЗНАЛ ЧТО НЕ ОН ПРИВЁЛ ВЕЛИКИЙ СВИНТАК К ЧЕМПИОНСТВУ
23:11
foreverCSKAforever
Если Терек завтра чудом не проиграет, то справедливо будет лишить Спартак 11-ти очков. Если Терек проиграет, то никаких санкций применять не стоит.
23:02
Гантэр
Да ничего не будет.Глушака то от двухматчевой дисквы отмазали. И Кареру отмажут. Ему просто стало стыдно ,он наконец то понял почему его команда стала чемпионом.
22:55
NaBolelo
После Романцева в трезвом состоянии единственный нормальный тренер современных свиней. И того сольют после парочки поражений в следующем году.
22:50
Никифор
свиньи нос задрали. даже караера. уподобляется свиноте.
22:40
nekonohiki
Это семечки, с такими штрафами вообще надо забить на все эти сборища с тупыми вопросами. Всю информацию давать только через свой канал в ютубе, это даже будет выгодно.
22:37
SportsMan
Может себе позволить. Игроки Томи слишком уж мотивировано выглядели )) Но это в спорте в порядке вещей, особенно в нашем спорте. Я думаю он просто хотел избежать вопросов и восторженных реплик типа: "Вы уже чемпионы, поздравляю!" и т.д. Он всю игру просил игроков забыть об этом. Но Спартак мог бы и лучше играть, особенно Луис Адриану, он всё ещё верит, что он ещё звезда )))
22:29
funyaka
Команда скинется и заплатит.
22:25
Perry_Garr
пора поднимать штрафы.
22:22
Проба положительна
Пох всем..
22:22
Jean4
Плаческу бы сказал: "лишить Спартак 8 очков за это!".
22:18
Производственник
Олег Стаканыч вообще мотал все послематчевые прессухи,приемственность
22:15
баламошка
Судя по всему грозит банкротство.
22:13