Что грозит "Спартаку" за поступок Карреры

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, как сообщал "СЭ", не пришел на пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Также он отказался от обязательного флеш-интервью сразу после завершения игры.

Статья 106 дисциплинарного регламента РФС "Неучастие в обязательных пресс-конференциях и/или интервью" гласит:

"Неучастие Игрока и Официального лица Клуба в обязательной в соответствии с регламентом Соревнования пресс-конференции и/ или интервью, а равно не направление Клубом представителей на обязательные пресс-конференции и/или интервью в нарушение регламента Соревнования – наказывается штрафом в соответствии с пунктом 29 Приложения № 1 к настоящему Регламенту".

В пункте 29 приложения к регламенту указано, что штраф за данные действия в чемпионате России составляет 50 тысяч рублей.

Напомним, что 27 апреля пресс-конференцию и флеш-интервью после матча "Анжи" и "Томи" (3:3) пропустил главный тренер махачкалинцев Александр Григорян. Специалист избежал штрафа, так как предоставил объяснительную, в которой назвал причиной своего отсутствия вывих руки. "Анжи" также не был наказан, так как вместо Григоряна на пресс-конференции и во флеш-интервью принял участие старший тренер команды Дмитрий Безняк.

В мартовском матче "Амкар" – "Зенит" (1:0) главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не явился на обязательное послематчевое флеш-интервью. За этот эпизод он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось?