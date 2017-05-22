Глушаков – лучший футболист сезона по версии РФС. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков – лучший футболист сезона по версии РФС

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В понедельник, 22 мая, на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17, сообщает официальный сайт организации. Лучшим футболистом года признан капитан "Спартака" Денис Глушаков.

В минувшем сезоне хавбек красно-белых провел в составе команды 27 матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Вместе со "Спартаком" Глушаков стал чемпионом России. Также в его активе 3 матча за сборную страны.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86517.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Оборжаться можно! Лицемеры! Покажите фотографию ноги человека, за травму которого пан Глушаков получил только один матч дисквалификации! И фотографию плясок на крышах автомобилей после употребления СВОЕГО САМОГОНА! Закон един для всех?

18:19