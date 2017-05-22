Глушаков – лучший футболист сезона по версии РФС

В понедельник, 22 мая, на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17, сообщает официальный сайт организации. Лучшим футболистом года признан капитан "Спартака" Денис Глушаков.

В минувшем сезоне хавбек красно-белых провел в составе команды 27 матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Вместе со "Спартаком" Глушаков стал чемпионом России. Также в его активе 3 матча за сборную страны.