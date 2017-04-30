Георгий Джикия: "Кто сильнее – ЦСКА или "Зенит"? "Спартак"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия выразил удовлетворение работой судей на матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). Также футболист отметил, что его не смутило поведение болельщиков по ходу встречи.

– И "Зенит" и ЦСКА "Спартак" обыграл с одинаковым счетом 2:1. Вы принимали участие в обоих матчах, кто сильнее?

– "Спартак". Не знаю, это такие вопросы, в которые не хочется вдаваться.

– А вы знаете, когда "Спартак" в последний раз дважды обыгрывал ЦСКА в чемпионате?

– Я не знаю. В 1999 году? Ну, наверное, это подвиг, раз так долго не выигрывали.

– Запах пиротехники не отвлекал?

– Были моменты, да. Но не мешал, это часть футбола – даже прикольно было.

– Как вам судейство Безбородова?

– Я судейство никогда не обсуждаю. Нормально отсудил. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"