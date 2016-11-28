Геннадий Орлов: "Хави Гарсию нужно было удалять"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитника "Зенита" Хави Гарсию нужно было удалять с поля за фол на Юрии Газинском в матче 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2). На 80-й минуте испанец столкнулся с хавбеком "быков", после чего россиянин потерял сознание. Впоследствии у Газинского был диагностирован перелом носа.
- Нужно учитывать, что в эпизоде со вторым голом "Краснодара" был офсайд, когда атака начиналась. Арбитры многовато ошибались, - заметил Орлов.
- В том числе и в эпизоде с участием Хави Гарсии и Газинского?
- Ну конечно. Хави Гарсия нарушал правила. Его нужно было удалять. Он вообще часто локти выставляет. При этом хороший парень, но играет жестко.
- Умышленное нарушение?
- Трудно сказать. Но локоть он выставил. Это факт, и это красная карточка по нынешним правилам.
- Фол зенитовца сопоставим с нарушением Вернблума?
- Да, шведа тоже надо наказывать. При этом не стоит смотреть, за какую команду кто играет. Надо искоренять такие действия на поле из футбола. В Лиге чемпионов никто не станет смотреть, что ты игрок ЦСКА или "Зенита". Моментально накажут. Правильно?
- Пожалуй.
- Потому арбитры должны упреждать наших игроков. Вернблум же все время играет на грани фола. А сколько карточек у Хави Гарсии? Да, они оба очень здорово борются за мяч. Но вспомните Игоря Денисова. Как он действовал? Он не был мощным, потому его локти никому и не мешали. А Вернблум и Хави - здоровые ребята, руки все время в работе… Надо судить по правилам. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью с Орловым - в ближайшее время
Le-stat
Давно пора удалить Орлова Г.С. от микрофонов
17:10
ziggy1976
Дядь Ген, ну шас просто поднялся в моих глазах из пучин дремучего неадеквата...))
16:34
Don Miguel
Между "нужно было" и "удалять", как говорят в Одессе, две большие разницы. Удаляет только судья на поле, спецов же по "нужно было" всегда немеряно. Хотите кого-нибудь удалит? Мочи нет как? Так пойдите на поле, найдите клиента и удалите. Правда, просто так вас туда не пустют! Надо не только продемонстрировать свои "великие" знания правил, но еще и сдать нормативы. Побегать, попрыгать, поподтягиваться, поотжимать. За определенное время, на нужную длину, нужное количество раз, нужного веса. Еще и без опыта судейства вас сразу в вышку не постют! Предложут чемпионат Усть-Урюпинска.
16:13
svi_57
Уважаю Орлова Г.С. за честность
16:08
Gordon
Что-то я не помню, чтобы кто-то из судей или из инспекторов говорил, что Орлову нужно говорить в эфире. Может каждый будет заниматься своим делом?! Я, конечно, понимаю, что частный комментатор одной из 16 команд - это фактор. И любой трезво мыслящий человек, в том числе и за эту команду болеющий, прекрасно понимает, что это дикость. Но с ума-то не надо сходить...
15:57
ну я
А кто нибудь знает: Гарсию пригласили на КДК?
15:41
sergey.v1968
Дедушка высказался именно в таком ключе ПОСЛЕ факта направления письма Краснодаром в КДК. Не было бы письма - вероятно, не было бы и этих слов. А если уж прозревать начал - тогда да, лучше поздно, чем никогда
15:30
Paolo Di Canio
Дядя Гена прозрел наконец то)))
15:29
Paolo Di Canio
Дядя Гена ты прозрел наконец то ))))
15:27
nezasport
Ничто так не бесит читателей этой газеты, как аналитик, комментатор, оратор и просто интереснейший собеседник - Г. Орлов.
15:20
BT1979
Заболел наш дедушка... (с)
15:20
Русский
НУ ничего себе... Единственный почти адекват в стане зенитовцев после вчерашнего матча нарисовался... Берите пример, господа с берегов Невы!
15:17
novic
Вернблум и Гарсия два сапога-пара. Оба играют грязно.
15:08
shpasic
Dexty_07, ну, а у Черданцева и Шмурнова удар локтем в лицо от Вернблума - это спортивная борьба.
15:07
Dexty_07
Сколько раз Орлов защищал своих в прямом эфире, имея четкий видеоповтор нарушений со стороны Зенита....
15:04
burberry123
Орлова Бубнов укусил?
15:03
Ясен-Красен!
Да ладно!? Что-то не то Орлов скушал видимо, правду начал говорить.
15:03
burberry123
Его Бубнов покусал?
15:01
Старооскольский Старый Пень
Орел прозрел поздновато
14:55