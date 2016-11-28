Геннадий Орлов: "Хави Гарсию нужно было удалять"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитника "Зенита" Хави Гарсию нужно было удалять с поля за фол на Юрии Газинском в матче 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2). На 80-й минуте испанец столкнулся с хавбеком "быков", после чего россиянин потерял сознание. Впоследствии у Газинского был диагностирован перелом носа.

- Нужно учитывать, что в эпизоде со вторым голом "Краснодара" был офсайд, когда атака начиналась. Арбитры многовато ошибались, - заметил Орлов.

- В том числе и в эпизоде с участием Хави Гарсии и Газинского?

- Ну конечно. Хави Гарсия нарушал правила. Его нужно было удалять. Он вообще часто локти выставляет. При этом хороший парень, но играет жестко.

- Умышленное нарушение?

- Трудно сказать. Но локоть он выставил. Это факт, и это красная карточка по нынешним правилам.

- Фол зенитовца сопоставим с нарушением Вернблума?

- Да, шведа тоже надо наказывать. При этом не стоит смотреть, за какую команду кто играет. Надо искоренять такие действия на поле из футбола. В Лиге чемпионов никто не станет смотреть, что ты игрок ЦСКА или "Зенита". Моментально накажут. Правильно?

- Пожалуй.

- Потому арбитры должны упреждать наших игроков. Вернблум же все время играет на грани фола. А сколько карточек у Хави Гарсии? Да, они оба очень здорово борются за мяч. Но вспомните Игоря Денисова. Как он действовал? Он не был мощным, потому его локти никому и не мешали. А Вернблум и Хави - здоровые ребята, руки все время в работе… Надо судить по правилам. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью с Орловым - в ближайшее время