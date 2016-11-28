14:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Хави Гарсию нужно было удалять"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитника "Зенита" Хави Гарсию нужно было удалять с поля за фол на Юрии Газинском в матче 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2). На 80-й минуте испанец столкнулся с хавбеком "быков", после чего россиянин потерял сознание. Впоследствии у Газинского был диагностирован перелом носа.

- Нужно учитывать, что в эпизоде со вторым голом "Краснодара" был офсайд, когда атака начиналась. Арбитры многовато ошибались, - заметил Орлов.

- В том числе и в эпизоде с участием Хави Гарсии и Газинского?

- Ну конечно. Хави Гарсия нарушал правила. Его нужно было удалять. Он вообще часто локти выставляет. При этом хороший парень, но играет жестко.

- Умышленное нарушение?

- Трудно сказать. Но локоть он выставил. Это факт, и это красная карточка по нынешним правилам.

 
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- Фол зенитовца сопоставим с нарушением Вернблума?

- Да, шведа тоже надо наказывать. При этом не стоит смотреть, за какую команду кто играет. Надо искоренять такие действия на поле из футбола. В Лиге чемпионов никто не станет смотреть, что ты игрок ЦСКА или "Зенита". Моментально накажут. Правильно?

- Пожалуй.

- Потому арбитры должны упреждать наших игроков. Вернблум же все время играет на грани фола. А сколько карточек у Хави Гарсии? Да, они оба очень здорово борются за мяч. Но вспомните Игоря Денисова. Как он действовал? Он не был мощным, потому его локти никому и не мешали. А Вернблум и Хави - здоровые ребята, руки все время в работе… Надо судить по правилам. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью с Орловым - в ближайшее время

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Le-stat

Давно пора удалить Орлова Г.С. от микрофонов

17:10

ziggy1976

Дядь Ген, ну шас просто поднялся в моих глазах из пучин дремучего неадеквата...))

16:34

Don Miguel

Между "нужно было" и "удалять", как говорят в Одессе, две большие разницы. Удаляет только судья на поле, спецов же по "нужно было" всегда немеряно. Хотите кого-нибудь удалит? Мочи нет как? Так пойдите на поле, найдите клиента и удалите. Правда, просто так вас туда не пустют! Надо не только продемонстрировать свои "великие" знания правил, но еще и сдать нормативы. Побегать, попрыгать, поподтягиваться, поотжимать. За определенное время, на нужную длину, нужное количество раз, нужного веса. Еще и без опыта судейства вас сразу в вышку не постют! Предложут чемпионат Усть-Урюпинска.

16:13

svi_57

Уважаю Орлова Г.С. за честность

16:08

Gordon

Что-то я не помню, чтобы кто-то из судей или из инспекторов говорил, что Орлову нужно говорить в эфире. Может каждый будет заниматься своим делом?! Я, конечно, понимаю, что частный комментатор одной из 16 команд - это фактор. И любой трезво мыслящий человек, в том числе и за эту команду болеющий, прекрасно понимает, что это дикость. Но с ума-то не надо сходить...

15:57

ну я

А кто нибудь знает: Гарсию пригласили на КДК?

15:41

sergey.v1968

Дедушка высказался именно в таком ключе ПОСЛЕ факта направления письма Краснодаром в КДК. Не было бы письма - вероятно, не было бы и этих слов. А если уж прозревать начал - тогда да, лучше поздно, чем никогда

15:30

Paolo Di Canio

Дядя Гена прозрел наконец то)))

15:29

Paolo Di Canio

Дядя Гена ты прозрел наконец то ))))

15:27

nezasport

Ничто так не бесит читателей этой газеты, как аналитик, комментатор, оратор и просто интереснейший собеседник - Г. Орлов.

15:20

BT1979

Заболел наш дедушка... (с)

15:20

Русский

НУ ничего себе... Единственный почти адекват в стане зенитовцев после вчерашнего матча нарисовался... Берите пример, господа с берегов Невы!

15:17

novic

Вернблум и Гарсия два сапога-пара. Оба играют грязно.

15:08

shpasic

Dexty_07, ну, а у Черданцева и Шмурнова удар локтем в лицо от Вернблума - это спортивная борьба.

15:07

Dexty_07

Сколько раз Орлов защищал своих в прямом эфире, имея четкий видеоповтор нарушений со стороны Зенита....

15:04

burberry123

Орлова Бубнов укусил?

15:03

Ясен-Красен!

Да ладно!? Что-то не то Орлов скушал видимо, правду начал говорить.

15:03

burberry123

Его Бубнов покусал?

15:01

Старооскольский Старый Пень

Орел прозрел поздновато

14:55

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Материалы других СМИ