Дмитрий Комбаров: "Мотивация? Есть возможность установить рекорд"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что, несмотря на досрочное чемпионство, у команды остается мотивация. По его словам, можно установить рекорд, набрав 70 очков.

– Останется ли у команды мотивация на концовку чемпионата? Все-таки он продолжается.

– Конечно. У нас есть возможность установить рекорд – заработать максимальное количество очков в чемпионате. Для команды это серьезная мотивация.

– Именно "Терек", обыграв "Зенит", помог "Спартаку" оформить чемпионство. С южанами вам играть последний домашний матч. Символично?

– Обязательно позвоню и напишу своим друзьям, которые играют в "Тереке". Олегу Иванову. Выскажу слова благодарности, что они добились очень тяжелой победы. Поздравлю с этим.

– Чем вам запомнится этот сезон, если не говорить о чемпионстве?

– Если честно, было очень много моментов, которые мне запомнились. Не только те, что касаются игры. Много таких моментов происходило в раздевалке, в тренировочном процессе. Конечно, этот сезон я всегда буду вспоминать с теплотой, потому что он стал для нас чемпионским. Это история. Сегодня лично для меня и для всех поклонников "Спартака" великий день. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)