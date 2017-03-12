Денис Глушаков: "Спартак" не специально так часто выигрывает 1:0"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "После футбола" отметил хорошую атмосферу, царящую в команде. Также он отметил, что новички красно-белых уже влились в коллектив.

– Все новички нормально влились, помогаем ребятам, чтобы быстрее освоились, – сказал Глушаков. – Один уже забил, второй. Остались Джикия, Селихов… Ну, для него главное, чтобы не пропускал. А вообще, самое важное, чтобы была хорошая атмосфера в клубе.

– А она хорошая?

– Хорошая.

– Массимо Каррера выиграл со "Спартаком" восемь матчей со счетом 1:0. Что же вы по одному голу забиваете командам вроде "Анжи"?

– 1:0, 2:0, 3:0 – разницы нет, главное, три очка. Но мы не специально так выигрываем. Представьте, какая нервотрепка. Вот и сегодня мы выигрывали 1:0, в конце убежали в контратаку, не забили и в обратку могли получить. Сидишь на нервах, хотя можешь 2:0 вести и отдыхать.