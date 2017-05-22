Артем Ребров: "Награда лучшему вратарю? Самое главное – есть золотая медаль"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров на гала-вечере РФПЛ подчеркнул, что этот сезон стал лучшим не только для него, но для всей команды. Красно-белые стали чемпионами впервые с 2001 года.

- Конечно, это лучший сезон. Не только для меня, для всей команды, - сказал Ребров. - Первое место, мы чемпионы. И номинации сегодня все практически наши – самое главное.

- Полузащита сейчас у "Спартака" самая лучшая – все награды получили красно-белые?

- Не только полузащита, считаю, что у нас вообще самая лучшая команда.

- Нет досады, что награду лучшему вратарю получили не вы?

- Я думаю, самое главное – есть золотая медаль.

"Спартак" на гала-вечере РФПЛ. LIVE!