Без Кокорина, но с Бухаровым. РФС назвал 33 лучших футболиста сезона-2016/17

В понедельник, 22 мая, на заседании Исполкома РФС был утвержден список 33-х лучших футболистов чемпионата России сезона-2016/17. В него попали десять футболистов "Спартака", который впервые за 16 лет стал чемпионом страны, шесть – ЦСКА и пять игроков "Зенита".
Вратарь: 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА). 2. Артем РЕБРОВ ("Спартак"). 3. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив").
Правый защитник: 1. МАРИУ ФЕРНАНДЕС (ЦСКА). 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"). 3. Виталий КАЛЕШИН ("Краснодар").
Правый центральный защитник: 1. Василий БЕРЕЗУЦКИЙ (ЦСКА). 2. Ведран ЧОРЛУКА ("Локомотив"). 3. Сердар ТАСКИ ("Спартак").
Левый центральный защитник: 1. Сесар НАВАС ("Ростов"). 2. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"). Федор КУДРЯШОВ ("Ростов").
Левый защитник: 1. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"). 2. Виталий ДЕНИСОВ ("Локомотив"). 3. Доменико КРИШИТО ("Зенит").
Опорный полузащитник: 1. ФЕРНАНДУ ("Спартак"). 2. Кристиан НОБОА ("Ростов"). 3. Понтус ВЕРНБЛУМ (ЦСКА).
Правый полузащитник: 1. Квинси ПРОМЕС ("Спартак"). 2. Тимофей КАЛАЧЕВ ("Ростов"). 3. Александр САМЕДОВ ("Локомотив"/"Спартак").
Центральный полузащитник: 1. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"). 2. Алан ДЗАГОЕВ (ЦСКА). 3. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА).
Левый полузащитник: 1. Роман ЗОБНИН ("Спартак"). 2. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"). 3. Олег ШАТОВ ("Зенит").
Правый нападающий: 1. Артем ДЗЮБА ("Зенит"). 2. ЗЕ ЛУИШ ("Спартак"). Александр БУХАРОВ ("Ростов").
Левый нападающий: 1. Федор СМОЛОВ ("Краснодар"). 2. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"). 3. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив").
Дополнительная информация
- Ростов
- Тимофей Калачев
- Кристиан Нобоа
- Александр Бухаров (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Василий Березуцкий
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Виталий Калешин
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Сесар Навас
- Федор Смолов
- Доменико Кришито
- Дмитрий Полоз
- Олег Шатов
- Понтус Вернблум
- Мариу Фернандес
- Ведран Чорлука
- Виталий Денисов
- Алексей Миранчук
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
- Зе Луиш
- Фернанду Лукас Мартинс
- Георгий Джикия