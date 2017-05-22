Без Кокорина, но с Бухаровым. РФС назвал 33 лучших футболиста сезона-2016/17

В понедельник, 22 мая, на заседании Исполкома РФС был утвержден список 33-х лучших футболистов чемпионата России сезона-2016/17. В него попали десять футболистов "Спартака", который впервые за 16 лет стал чемпионом страны, шесть – ЦСКА и пять игроков "Зенита".

Вратарь: 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА). 2. Артем РЕБРОВ ("Спартак"). 3. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив").

Правый защитник: 1. МАРИУ ФЕРНАНДЕС (ЦСКА). 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"). 3. Виталий КАЛЕШИН ("Краснодар").

Правый центральный защитник: 1. Василий БЕРЕЗУЦКИЙ (ЦСКА). 2. Ведран ЧОРЛУКА ("Локомотив"). 3. Сердар ТАСКИ ("Спартак").

Левый центральный защитник: 1. Сесар НАВАС ("Ростов"). 2. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"). Федор КУДРЯШОВ ("Ростов").

Левый защитник: 1. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"). 2. Виталий ДЕНИСОВ ("Локомотив"). 3. Доменико КРИШИТО ("Зенит").

Опорный полузащитник: 1. ФЕРНАНДУ ("Спартак"). 2. Кристиан НОБОА ("Ростов"). 3. Понтус ВЕРНБЛУМ (ЦСКА).

Правый полузащитник: 1. Квинси ПРОМЕС ("Спартак"). 2. Тимофей КАЛАЧЕВ ("Ростов"). 3. Александр САМЕДОВ ("Локомотив"/"Спартак").

Центральный полузащитник: 1. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"). 2. Алан ДЗАГОЕВ (ЦСКА). 3. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА).

Левый полузащитник: 1. Роман ЗОБНИН ("Спартак"). 2. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"). 3. Олег ШАТОВ ("Зенит").

Правый нападающий: 1. Артем ДЗЮБА ("Зенит"). 2. ЗЕ ЛУИШ ("Спартак"). Александр БУХАРОВ ("Ростов").

Левый нападающий: 1. Федор СМОЛОВ ("Краснодар"). 2. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"). 3. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив").