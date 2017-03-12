Артем Дзюба: "Это беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба уверен, что бригада арбитров, обслуживающая матч 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1), допустила несколько ошибок. По его словам, такие рефери не должны заниматься судейством.
- Утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел, - приводит пресс-служба зенитовцев слова Дзюбы. - На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра - "Амкар" перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота. Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые - путал, от кого уходит мяч, и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный - меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел.
Если мы видим, что "Спартак" после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь, если нам не засчитывают чистый гол. В Перми, где выезд всегда сложный. Все молчат, все счастливы. Такие арбитры не должны судить - это беспредел.
- Что произошло в эпизоде с незасчитанным мячом, когда голкипер вынес мяч прямо на вас и вы забили?
- Я увидел, что Хомич зафиксировал мяч, поставил его и отдает передачу. Я перехватил и забил. По всем правилам, о которых нам рассказывали перед всеми чемпионатами, если игрок отдает передачу, зафиксировав мяч, то игра уже идет. Я перехватил и забил. Судья после этого сказал, что игра должна была продолжаться по свистку. Это было на чужой половине поля. Непонятное решение. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит". Это ненормально.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-03-12-artem-dzyuba-geroy-matcha-sudya-forvard-sine-belo-golubykh-o-matche-v-permi.htm
bond1951
нытик дзюбинье сопли распустил только и может языком бла бла а на поляне полный 0....
16:41
Очень плохой мальчик
АРТЕМ ДЗЮБА: "ЭТО БЕСПРЕДЕЛ===========================Беспредел-это подрезать кошелек у товарища по команде.
16:40
Ботаникум
РЖУНИМАГУ!!!!! Зюпа - это нечто "покемонское"!
16:39
merniloskut
Агония бамжей спалила!)))
16:34
werder63
Дзюба - СЛАБАК!
16:34
waimar
дзюбиньо игрочишко
16:34
wilde
Дзюбочка: 1. "Зенит" - команда жиробасов-олигархов, а их не любят и не любили на Руси никогда. "В несчастье олигарховом есть что-то веселящее" 2. Конкретно не любят и тебя. и не только вне команды, - в "Зените" тож. Сказать за что? Капитан - не ноет. 3. Ноет не только капитан, а избалованный румын. А "ноющих" в России любят только у Малахова. Спроси об этом Барановскую. 4. Пора переквалифицироваться в "квнщики", а в футбол пусть Халк играет, - у него получается.
16:31
armeecc
Жалоба на то что не помогли...............
16:30
Вафин Юрий
{Хотелось бы спросить А. Дзюбу, а что он вообще видел, когда играл за Спартак? Может быть ему таблетки принимать для восстановления памяти?
16:26
zega
Вшивый буратино
16:25
внеигры
прошу прощения, но Дзюбе не быть хорошим клоуном.
16:25
RW.irk
Такие футболисты не должны играть, вот это точно беспредел! А че привет клоунам не передал?)))
16:24
RSDsouth
Артемка, а как обыгрывал Ростов : Гацкана удалили и дали пенальти в концовке. Беспредел - это ваша игра с Андерлехтом !
16:24
Леня-космос
Дзюба посмотрел матч барсы, и решил, как Суарес, завалиться!
16:24
Enich
пф...
16:23
Леня-космос
Пенальти точно не было, с возвращением, клоун!
16:23
serzheo
В газете Спорт-Экспресс убивать могут токмо Спартак?????????????? Чей-то?
16:22
serzheo
К слову - я бы хотел прочесть статью "как убивали Зенит" Или СЭ такая постанова не устраивает?
16:20
Medved.
это беспредел, я еще не видел, что бы судья не помогал этой команде, просто наглость не дать ей пробить пяток пенальти и засчитать гол Амкара
16:17
туповат
Артем давай еще ! про клоунов
16:16
Фемистоклюс
Как всегда "Игрочишка" показывает себя героем после матча и на словах, а на деле и на футбольном поле как был бревном, так и остался. Такое трепло с завышенной самооценкой скоро освободят даже из подгнивающего "Политпроекта". И поедет "Капитанишка" вместе с Цыганом в чемпионат Румынии. Там ему и место.
16:16
NickNo
пал Позорный симулянт.Валится в каждой игре по нескольку раз. Даже малыши так не валятся, а эта дылда от любого дуновения ветерка и даже без оного ныряет.Стыдно смотреть на это недоразумение.Как не может забить, начинает отчаянно симулировать .В каждой игре заслуживает 1-2 желтые карточки за неспортивное поведение.Тьфу... ===========================================Вот, полностью согласен с каждым словом.
16:15
SP2
Так а никто и не убивал! Просто поставили судью, который из-за ошибочного удаления Халка потерял работу в Премьер-лиге. И он отсудил "объективно". По-своему объективно, конечно...
16:14
FePaSe
По-моему, этот клоун недавно говорил, что только Спартак жалуется на судейство.
16:14
kb minsk
Очень хочется увидеть гнусную рожу дзюбы после чемпионства Спартака
16:13
Динамо Клин
Зюба в своем уме???
16:13
Vizioso
Неужели "Как убивали Зенит" не Игорь напишет, а Артём?
16:12
Russellmoto
Особенно "Зенит"" ....жесть
16:12
mdr
Специально для деревянных: Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что сопернику не стоит сетовать на судейство. По словам наставника, у питерцев сильные игроки, а бюджет в десятки раз больше. - Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку "Зенита" - нет, - цитирует Гаджиева официальный сайт "Амкара". - Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала. "Зенит" - это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство. Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у "Зенита", когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у "Амкара", как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки.
16:11
пал
Позорный симулянт.Валится в каждой игре по нескольку раз. Даже малыши так не валятся, а эта дылда от любого дуновения ветерка и даже без оного ныряет.Стыдно смотреть на это недоразумение.Как не может забить, начинает отчаянно симулировать .В каждой игре заслуживает 1-2 желтые карточки за неспортивное поведение.Тьфу...
16:11