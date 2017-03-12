Артем Дзюба: "Это беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба уверен, что бригада арбитров, обслуживающая матч 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1), допустила несколько ошибок. По его словам, такие рефери не должны заниматься судейством.

- Утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел, - приводит пресс-служба зенитовцев слова Дзюбы. - На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра - "Амкар" перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота. Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые - путал, от кого уходит мяч, и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный - меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел.

Если мы видим, что "Спартак" после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь, если нам не засчитывают чистый гол. В Перми, где выезд всегда сложный. Все молчат, все счастливы. Такие арбитры не должны судить - это беспредел.

- Что произошло в эпизоде с незасчитанным мячом, когда голкипер вынес мяч прямо на вас и вы забили?

- Я увидел, что Хомич зафиксировал мяч, поставил его и отдает передачу. Я перехватил и забил. По всем правилам, о которых нам рассказывали перед всеми чемпионатами, если игрок отдает передачу, зафиксировав мяч, то игра уже идет. Я перехватил и забил. Судья после этого сказал, что игра должна была продолжаться по свистку. Это было на чужой половине поля. Непонятное решение. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит". Это ненормально.