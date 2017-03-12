15:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Это беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба уверен, что бригада арбитров, обслуживающая матч 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1), допустила несколько ошибок. По его словам, такие рефери не должны заниматься судейством.

 
Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Арбитр Евгений ТУРБИН и зенитовцы ЖУЛИАНУ, МАУРИСИУ и Доменико КРИШИТО (справа налево).День Турбина. Виноват ли арбитр в поражении "Зенита" от "Амкара"?

- Утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел, - приводит пресс-служба зенитовцев слова Дзюбы. - На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра - "Амкар" перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота. Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые - путал, от кого уходит мяч, и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный - меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел.

Если мы видим, что "Спартак" после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь, если нам не засчитывают чистый гол. В Перми, где выезд всегда сложный. Все молчат, все счастливы. Такие арбитры не должны судить - это беспредел.

- Что произошло в эпизоде с незасчитанным мячом, когда голкипер вынес мяч прямо на вас и вы забили?

- Я увидел, что Хомич зафиксировал мяч, поставил его и отдает передачу. Я перехватил и забил. По всем правилам, о которых нам рассказывали перед всеми чемпионатами, если игрок отдает передачу, зафиксировав мяч, то игра уже идет. Я перехватил и забил. Судья после этого сказал, что игра должна была продолжаться по свистку. Это было на чужой половине поля. Непонятное решение. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит". Это ненормально.

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Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-03-12-artem-dzyuba-geroy-matcha-sudya-forvard-sine-belo-golubykh-o-matche-v-permi.htm

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КОММЕНТАРИИ (40)
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bond1951

нытик дзюбинье сопли распустил только и может языком бла бла а на поляне полный 0....

16:41

Очень плохой мальчик

АРТЕМ ДЗЮБА: "ЭТО БЕСПРЕДЕЛ===========================Беспредел-это подрезать кошелек у товарища по команде.

16:40

Ботаникум

РЖУНИМАГУ!!!!! Зюпа - это нечто "покемонское"!

16:39

merniloskut

Агония бамжей спалила!)))

16:34

werder63

Дзюба - СЛАБАК!

16:34

waimar

дзюбиньо игрочишко

16:34

wilde

Дзюбочка: 1. "Зенит" - команда жиробасов-олигархов, а их не любят и не любили на Руси никогда. "В несчастье олигарховом есть что-то веселящее" 2. Конкретно не любят и тебя. и не только вне команды, - в "Зените" тож. Сказать за что? Капитан - не ноет. 3. Ноет не только капитан, а избалованный румын. А "ноющих" в России любят только у Малахова. Спроси об этом Барановскую. 4. Пора переквалифицироваться в "квнщики", а в футбол пусть Халк играет, - у него получается.

16:31

armeecc

Жалоба на то что не помогли...............

16:30

Вафин Юрий

{Хотелось бы спросить А. Дзюбу, а что он вообще видел, когда играл за Спартак? Может быть ему таблетки принимать для восстановления памяти?

16:26

zega

Вшивый буратино

16:25

внеигры

прошу прощения, но Дзюбе не быть хорошим клоуном.

16:25

RW.irk

Такие футболисты не должны играть, вот это точно беспредел! А че привет клоунам не передал?)))

16:24

RSDsouth

Артемка, а как обыгрывал Ростов : Гацкана удалили и дали пенальти в концовке. Беспредел - это ваша игра с Андерлехтом !

16:24

Леня-космос

Дзюба посмотрел матч барсы, и решил, как Суарес, завалиться!

16:24

Enich

пф...

16:23

Леня-космос

Пенальти точно не было, с возвращением, клоун!

16:23

serzheo

В газете Спорт-Экспресс убивать могут токмо Спартак?????????????? Чей-то?

16:22

serzheo

К слову - я бы хотел прочесть статью "как убивали Зенит" Или СЭ такая постанова не устраивает?

16:20

Medved.

это беспредел, я еще не видел, что бы судья не помогал этой команде, просто наглость не дать ей пробить пяток пенальти и засчитать гол Амкара

16:17

туповат

Артем давай еще ! про клоунов

16:16

Фемистоклюс

Как всегда "Игрочишка" показывает себя героем после матча и на словах, а на деле и на футбольном поле как был бревном, так и остался. Такое трепло с завышенной самооценкой скоро освободят даже из подгнивающего "Политпроекта". И поедет "Капитанишка" вместе с Цыганом в чемпионат Румынии. Там ему и место.

16:16

NickNo

пал Позорный симулянт.Валится в каждой игре по нескольку раз. Даже малыши так не валятся, а эта дылда от любого дуновения ветерка и даже без оного ныряет.Стыдно смотреть на это недоразумение.Как не может забить, начинает отчаянно симулировать .В каждой игре заслуживает 1-2 желтые карточки за неспортивное поведение.Тьфу... ===========================================Вот, полностью согласен с каждым словом.

16:15

SP2

Так а никто и не убивал! Просто поставили судью, который из-за ошибочного удаления Халка потерял работу в Премьер-лиге. И он отсудил "объективно". По-своему объективно, конечно...

16:14

FePaSe

По-моему, этот клоун недавно говорил, что только Спартак жалуется на судейство.

16:14

kb minsk

Очень хочется увидеть гнусную рожу дзюбы после чемпионства Спартака

16:13

Динамо Клин

Зюба в своем уме???

16:13

Vizioso

Неужели "Как убивали Зенит" не Игорь напишет, а Артём?

16:12

Russellmoto

Особенно "Зенит"" ....жесть

16:12

mdr

Специально для деревянных: Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что сопернику не стоит сетовать на судейство. По словам наставника, у питерцев сильные игроки, а бюджет в десятки раз больше. - Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку "Зенита" - нет, - цитирует Гаджиева официальный сайт "Амкара". - Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала. "Зенит" - это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство. Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у "Зенита", когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у "Амкара", как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки.

16:11

пал

Позорный симулянт.Валится в каждой игре по нескольку раз. Даже малыши так не валятся, а эта дылда от любого дуновения ветерка и даже без оного ныряет.Стыдно смотреть на это недоразумение.Как не может забить, начинает отчаянно симулировать .В каждой игре заслуживает 1-2 желтые карточки за неспортивное поведение.Тьфу...

16:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ