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Анатолий Бышовец: "Думаю, в "Зените" Молло станет игроком основного состава!"

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Йоан МОЛЛО (справа).Йоан Грозный. Зачем "Зениту" Молло

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец высказал мнение о том, что Йоан Молло в случае перехода в стан сине-бело-голубых сумеет закрепиться в основном составе санкт-петербургской команды. По его словам, такое приобретение позволит "Зениту" организовать два равноценных фланга.

- Молло – интересный, перспективный футболист: яркий, с отличным дриблингом, демонстрирующий прекрасную игру на поле, - сказал Бышовец. - Такое приобретение позволит "Зениту" организовать два равноценно сильных фланга: на одном из которых будет Мак, а на другом – Молло. В "Крыльях" он был лидером. И сине-бело-голубым такой футболист  не помешает. Думаю, он станет игроком основного состава. Кроме того, Йоан может выступать на разных позициях. Задачи, которые ставит "Зенит", требуют поддержания конкуренции.

Для "Крыльев Советов" это весомая потеря. Молло влиял и на качество игры, и на результат. (Любовь КОНЯЕВА)

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