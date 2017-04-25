Александр Самедов: "В среду буду болеть за "Локомотив" в матче с ЦСКА"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после победы над "Уралом" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что команда посвятит четыре дня для разбора игры ЦСКА перед матчем 26-го тура с армейцами. Футболист отметил, что пока красно-белые не думали об игре с ЦСКА.

– Завтра планируете смотреть ЦСКА – "Локомотив"?

– Да. Буду болеть за "Локомотив".

– Какое у вас вообще настроение перед предстоящим дерби 30 апреля?

– Мы пока не думали о нем, все мысли были только об "Урале". О ЦСКА – только сейчас.

– Как вам армейцы при Гончаренко?

– Любая игра сейчас очень трудная. Посвятим четыре ближайших дня разбору соперника, тренерский штаб все расскажет и объяснит.

– С турнирной точки зрения будете довольны ничьей? Или мысли только о победе?

– Это дерби. 50 на 50. Выйдем с мыслью добиваться результата, а там уже будет понятно, как складывается игра. Но, конечно же, очень хотим победить. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, начало игры - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи