Александр Кокорин: "ЦСКА может вмешаться в чемпионскую гонку"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин считает, что его команде по силам догнать "Спартак" в турнирной таблице. Он добавил, что в чемпионскую гонку может вклиниться и ЦСКА.

-В чем секрет успешной игры "Амкара" в родных стенах.

-Вы правы, мы знаем, что пермяки дома играют очень здорово и мало пропускают. Можно сказать, что это их конек. Думаю, секрет в том, что команда старается играть в первую очередь надежно сзади, демонстрируя оборонительный футбол. Тем не менее главная наша задача – не пропустить от "Амкара"

-Вы много забивали на сборах, а в официальных матчах после паузы вам не удавалось отличиться. Переживаете на этот счет?

-Нет, никаких переживаний нет. Главное – чтобы забивала команда, а кто именно это будет делать не столь важно.

-По силам ли "Зениту" догнать "Спартак"?

-Конечно. У нас впереди очное противостояние, после которого у красно–белых много непростых матчей.

-ЦСКА сможет вмешаться в чемпионскую гонку?

-Да, все мы знаем, что такое ЦСКА. Эта команда может выиграть последние десять матчей и стать в итоге чемпионом, как это было в прошлом году. Несмотря на появление нового тренера, у команды по–прежнему дух победителей.

-ЦСКА при этом в основном играет от обороны, с чем это связано?

-Мне трудно говорить за ЦСКА. (Артем РЯБОВОЛ)