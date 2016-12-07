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Агент Боккетти: "У Сальваторе есть предложения от российских клубов, но он хочет остаться в "Спартаке"

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Андреа Д’Амико, агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, сообщил, что стороны ведут переговоры о продлении контракта футболиста. Соглашение между москвичами и итальянцем истекает летом 2017 года.

– Боккетти является важным игроком для Карреры, – цитирует Itasportpress.it Д’Амико. – Мы обсуждаем с клубом продление контракта. В последнее время "Спартак" хорошо выступает. На мой взгляд, Сальваторе необходим москвичам, замену ему они не найдут. Он имеет непосредственную связь с главным тренером, говорит на русском языке, а также является опытным футболистом.

Понятно, что в услугах Боккетти заинтересованы другие клубы. "Бешикташ", "Галатасарай", несколько российских и итальянских команд. Но приоритет для Сальваторе – "Спартак". Он хочет остаться с командой и выиграть чемпионат России.

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