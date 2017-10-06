Евгений Бушманов: "Реализация голевых моментов? В будущем будет лучше"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против Австрии (1:0) отметил, что игра получилась тяжелой. Специалист подчеркнул важность набранных трех очков.

– Тяжелый матч получился, – считает Бушманов. – Ребята – молодцы! Самое главное, что удалось набрать три очка. Теперь нас задача восстановиться. Через три дня матч с сербами, он тоже будет непростой.

– Почему вы сделали всего одну замену?

– Практически все выполнили свое задание. Никто не выпадал. Да, нам было тяжело. Во втором тайме испортилось поле, было скользкое и мягкое. Тяжело со скамейки выходить на газон. Плюс соперник стал поддавливать. Выпускать кого-то – риск. Решил не делать замены.

- Австрийцы впечатлили?

– Сильная команда. Но мы ожидали от них такую игру. Считаю, сыграли неплохо.

– Реализация голевых моментов расстраивает?

– Не расстраивает. Могли забить больше, но важно, что моменты есть. В будущем будет лучше. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия - Австрия