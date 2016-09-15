Шота Арвеладзе: "Такое ощущение, что судья наказал нас дважды"

Главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе после матча группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" (3:4) остался недоволен решением судьи. Напомним, у израильской команды был удален игрок, а также назначен свободный удар из пределов штрафной площади, который привел ко второму голу питерцев.
– Я понимаю, речь идет о новом правиле, но такое ощущение, что судья наказал нас дважды, - отметил Арвеладзе. - Он должен был в определенное время остановить игру, тогда не было бы ни карточки, ни пенальти. Теперь должны выяснить, что произошло и почему рассыпались под конец.
– Видите ли вы закономерность между игрой чемпионата с "Бейтаром" и сегодняшним голом в самом конце?
– Я не вижу связи между пропущенным на 95-й минуте голом и игрой с "Бейтаром".
– Было ли с вами подобное за вашу карьеру?
– Со мной один раз такое было, когда играл в футбол, но не в качестве тренера. Не стоит забывать, что играли с очень сильной командой и оказались в меньшинстве.
– Как такое поражение скажется на команде?
– Не могу сказать, что ничего не произошло, но нет времени устраивать драму – ничего нельзя изменить.
– Что сказали в раздевалке?
– В раздевалке я не сказал ничего. (Эли ШВИДЛЕР)
Излучение Промкооперации и Пищев
о каком пенальти идет речь, Шота? Я, вроде, внимательно матч смотрел, не видел пенальти...
23:21 15 сентября
Вопреки
Жаль тренера и ребят... Они просто не знали, что подобные перевертыши с участием "Зенита" в России НОРМА !!! Опять насмешил... И такое невероятное спасение господину Мутко давно знакомо и привычно... В недавнем матче "Зенита" с "Ростовом" точно так же арбитр перевернул игру на глазах (а может быть и по команде) Министра.. И ничего - все продолжают без истерик играть в "честный" футбол. Почитайте Левитина на "Сов. спорте", который откровенно признал, что арбитр чудил и поставил левый свободный в пользу питерских и не удалял зенитовских лесорубов. А вы все спрашивали, зачем Газпром спонсирует УЕФА.... теперь вопросов, надеюсь, НЕТ
23:16 15 сентября