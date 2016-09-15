Шота Арвеладзе: "Такое ощущение, что судья наказал нас дважды"

Главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе после матча группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" (3:4) остался недоволен решением судьи. Напомним, у израильской команды был удален игрок, а также назначен свободный удар из пределов штрафной площади, который привел ко второму голу питерцев.

– Я понимаю, речь идет о новом правиле, но такое ощущение, что судья наказал нас дважды, - отметил Арвеладзе. - Он должен был в определенное время остановить игру, тогда не было бы ни карточки, ни пенальти. Теперь должны выяснить, что произошло и почему рассыпались под конец.

– Видите ли вы закономерность между игрой чемпионата с "Бейтаром" и сегодняшним голом в самом конце?

– Я не вижу связи между пропущенным на 95-й минуте голом и игрой с "Бейтаром".

– Было ли с вами подобное за вашу карьеру?

– Со мной один раз такое было, когда играл в футбол, но не в качестве тренера. Не стоит забывать, что играли с очень сильной командой и оказались в меньшинстве.

– Как такое поражение скажется на команде?

– Не могу сказать, что ничего не произошло, но нет времени устраивать драму – ничего нельзя изменить.

– Что сказали в раздевалке?

– В раздевалке я не сказал ничего. (Эли ШВИДЛЕР)