Букмекеры: "Зенит" одержит 70-ю победу в еврокубках

Семь часов осталось до матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом". Встреча на стадионе "Галгенвард" начнется в 19.00 по московскому времени. Ответный поединок назначен на 24 августа.
Котировки букмекеров на матч "Утрехт" – "Зенит"
По мнению букмекеров, "Утрехт" врядли помешает петербуржцам одержать 70-ю победу в еврокубках. Прогноз Winline – П1 4.58 – Н 3.62 – П2 1.80.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Утрехт" – "Зенит".
Прямая трансляция матча "Утрехт" – "Зенит" – в среду, 16 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Матч Футбол 1".
Ориентировочные составы команд
"Утрехт": Йенсен – Клайбер, ван дер Марел, Думич, Брафхайд – ван дер Стрек, Айюб, ван дер Мер, Лабиад – Керк, Дессерс.
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито – Кузяев, Нобоа, Паредес, Полоз – Кокорин, Дриусси.
ПОТЕРИ: Давид, Йостен, Кали, Макьенок (все – травм.), Леувин (дисквал.), Айюб (под вопросом) – нет.
Все победы "Зенита" в еврокубках
|
Сезон
|
Турниры
|
Победы
|
Матчи
|
2017/2018
|
ЛЕ
|
1
|
2
|
2016/2017
|
ЛЕ
|
6
|
8
|
2015/2016
|
ЛЧ
|
5
|
8
|
2014/2015
|
ЛЧ, ЛЕ
|
8
|
16
|
2013/2014
|
ЛЧ
|
6
|
12
|
2012/2013
|
ЛЧ, ЛЕ
|
4
|
9
|
2011/2012
|
ЛЧ
|
3
|
8
|
2010/2011
|
ЛЧ, ЛЕ
|
10
|
14
|
2009/2010
|
ЛЕ
|
0
|
2
|
2008/2009
|
ЛЧ, КУ
|
4
|
10
|
2007/2008
|
КУ
|
9
|
17
|
2005/2006
|
КУ
|
6
|
14
|
2004/2005
|
КУ
|
4
|
8
|
2002/2003
|
КУ
|
3
|
4
|
1999/2000
|
КУ
|
0
|
2
|
Итого за 15 сезонов
|
69
|
134