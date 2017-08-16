Букмекеры: "Зенит" одержит 70-ю победу в еврокубках

Семь часов осталось до матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом". Встреча на стадионе "Галгенвард" начнется в 19.00 по московскому времени. Ответный поединок назначен на 24 августа.

Котировки букмекеров на матч "Утрехт" – "Зенит"

По мнению букмекеров, "Утрехт" врядли помешает петербуржцам одержать 70-ю победу в еврокубках. Прогноз Winline – П1 4.58 – Н 3.62 – П2 1.80.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Утрехт" – "Зенит".

Прямая трансляция матча "Утрехт" – "Зенит" – в среду, 16 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Матч Футбол 1".

Ориентировочные составы команд

"Утрехт": Йенсен – Клайбер, ван дер Марел, Думич, Брафхайд – ван дер Стрек, Айюб, ван дер Мер, Лабиад – Керк, Дессерс.

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито – Кузяев, Нобоа, Паредес, Полоз – Кокорин, Дриусси.

ПОТЕРИ: Давид, Йостен, Кали, Макьенок (все – травм.), Леувин (дисквал.), Айюб (под вопросом) – нет.

Все победы "Зенита" в еврокубках