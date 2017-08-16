12:01 | Футбол — Лига Европы

Букмекеры: "Зенит" одержит 70-ю победу в еврокубках

Ориентировочные составы "Утрехт" - "Зенит". Фото "СЭ"
Ориентировочные составы "Утрехт" - "Зенит". Фото "СЭ"

Семь часов осталось до матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом". Встреча на стадионе "Галгенвард" начнется в 19.00 по московскому времени. Ответный поединок назначен на 24 августа.

Котировки букмекеров на матч "Утрехт" – "Зенит"

По мнению букмекеров, "Утрехт" врядли помешает петербуржцам одержать 70-ю победу в еврокубках. Прогноз Winline – П1 4.58 – Н 3.62 – П2 1.80.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Утрехт" – "Зенит".

Прямая трансляция матча "Утрехт" – "Зенит" – в среду, 16 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Матч Футбол 1".

Ориентировочные составы команд

"Утрехт": Йенсен – Клайбер, ван дер Марел, Думич, Брафхайд – ван дер Стрек, Айюб, ван дер Мер, Лабиад – Керк, Дессерс.

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито – Кузяев, Нобоа, Паредес, Полоз – Кокорин, Дриусси.

ПОТЕРИ: Давид, Йостен, Кали, Макьенок (все – травм.), Леувин (дисквал.), Айюб (под вопросом) – нет.

Все победы "Зенита" в еврокубках

Сезон

Турниры

Победы

Матчи

2017/2018

ЛЕ

1

2

2016/2017

ЛЕ

6

8

2015/2016

ЛЧ

5

8

2014/2015

ЛЧ, ЛЕ

8

16

2013/2014

ЛЧ

6

12

2012/2013

ЛЧ, ЛЕ

4

9

2011/2012

ЛЧ

3

8

2010/2011

ЛЧ, ЛЕ

10

14

2009/2010

ЛЕ

0

2

2008/2009

ЛЧ, КУ

4

10

2007/2008

КУ

9

17

2005/2006

КУ

6

14

2004/2005

КУ

4

8

2002/2003

КУ

3

4

1999/2000

КУ

0

2

Итого за 15 сезонов

69

134

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