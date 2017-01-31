Жозе Моуринью: "Я икона, хотя и не являюсь ей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает себя иконой футбола в определенном смысле. Также он отметил, что болельщики на любом стадионе мира всегда реагирует на его персону.

- Думаю, что я икона, хотя и не являюсь ей, - цитирует Goal Моуринью. - Я икона, так как чувствую себя непринужденно с самим собой. Для меня это лучшая концепция "иконы". Мне все равно, что думают другие люди, или то, что они говорят, я просто забочусь о том, как себя чувствую. Нужно быть готовым приспособиться к конкретному моменту. Меня признают по всему миру, на любом стадионе со стороны болельщиков будет реакция в мой адрес. Как правило, все начинается с оскорблений или песен. Во время игры они не любят меня, может быть, они боятся меня или команду, но до или после матча все в порядке.