10:11 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Я икона, хотя и не являюсь ей"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает себя иконой футбола в определенном смысле. Также он отметил, что болельщики на любом стадионе мира всегда реагирует на его персону.

- Думаю, что я икона, хотя и не являюсь ей, - цитирует Goal Моуринью. - Я икона, так как чувствую себя непринужденно с самим собой.  Для меня это лучшая концепция "иконы". Мне все равно, что думают другие люди, или то, что они говорят, я просто забочусь о том, как себя чувствую. Нужно быть готовым приспособиться к конкретному моменту. Меня признают по всему миру, на любом стадионе со стороны болельщиков будет реакция в мой адрес. Как правило, все начинается с оскорблений или песен. Во время игры они не любят меня, может быть, они боятся меня или команду, но до или после матча все в порядке.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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75serg75

По всему в итоге он должен закончить в психушке.

14:18

Lerner

Вот это я понимаю - сама скромность !

12:03

КирпичИнвест

Похоже, бухгалтер и Уилл Смит в одном месте дурь покупают

11:37

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