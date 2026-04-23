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Холанн — о результатах «Манчестер Сити»: «Главное — победить, неважно как»

Алина Савинова

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу над «Бернли» в матче 34-го тура чемпионата Англии.

25-летний футболист забил единственный гол в этой игре.

«Рад, что мы победили, и это самое главное. Обо всем остальном не надо думать. Мы на вершине турнирной таблицы, так что нужно радоваться. Главное — победить, неважно как. Стараемся играть в свой футбол и победить, вот что нужно в настрое. А теперь сосредоточимся на субботе. Не стоит думать о голах, надо думать о победе», — приводит пресс-служба горожан слова Холанна.

«Манчестер Сити» с 70 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Арсенал» (70 очков и вторая позиция).

В субботу, 25 апреля, «горожане» сыграют с «Саутгемптоном» в Кубке Англии, а 4 мая встретятся с «Эвертоном» в чемпионате.

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Эрлинг Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 20-10 21
3
 Брайтон 9 6 1 2 24-7 19
4
 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5
 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6
 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7
 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8
 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
9
 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10
 Тоттенхэм 9 3 3 3 10-10 12
11
 Лидс 9 2 5 2 9-8 11
12
 Ньюкасл 9 3 2 4 12-15 11
13
 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
14
 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
15
 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16
 Ковентри 10 3 0 7 10-19 9
17
 МЮ 9 1 4 4 10-15 7
18
 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19
 Нот. Форест 9 1 3 5 6-12 6
20
 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
6.11 23:00 Эвертон – Ковентри 3 : 1
7.11 15:30 Лидс – Тоттенхэм - : -
7.11 18:00 Арсенал – Халл Сити - : -
7.11 18:00 Фулхэм – Ньюкасл - : -
7.11 20:30 Нот. Форест – Ман. Сити - : -
8.11 17:00 Брайтон – Брентфорд - : -
8.11 17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль - : -
8.11 17:00 Ипсвич – Борнмут - : -
8.11 17:00 Сандерленд – Челси - : -
8.11 19:30 МЮ – Астон Вилла - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 6
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 6 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 7 1 1
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