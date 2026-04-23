Холанн — о результатах «Манчестер Сити»: «Главное — победить, неважно как»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу над «Бернли» в матче 34-го тура чемпионата Англии.

25-летний футболист забил единственный гол в этой игре.

«Рад, что мы победили, и это самое главное. Обо всем остальном не надо думать. Мы на вершине турнирной таблицы, так что нужно радоваться. Главное — победить, неважно как. Стараемся играть в свой футбол и победить, вот что нужно в настрое. А теперь сосредоточимся на субботе. Не стоит думать о голах, надо думать о победе», — приводит пресс-служба горожан слова Холанна.

«Манчестер Сити» с 70 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Арсенал» (70 очков и вторая позиция).

В субботу, 25 апреля, «горожане» сыграют с «Саутгемптоном» в Кубке Англии, а 4 мая встретятся с «Эвертоном» в чемпионате.

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