Алан Дзагоев: "В "Халл" Слуцкого переходить не стал бы"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев подчеркнул, что он не стал бы переходить в клуб из чемпионшипа. По словам 27-летнего футболиста, в молодости он подумал бы над таким предложением.

- Если позовет Слуцкий в "Халл", поеду ли я? Скажу как есть: в первую лигу в Англию я бы не хотел, - рассказал Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24". - Можно сколько угодно говорить, что их чемпионшип силен, но в России премьер-лига, здесь есть Лига чемпионов. Поехал бы молодым туда? Наверное, да. Поехать сейчас, в 27 лет? Наверное, нет.