Зинедин Зидан: "Реал" всегда хочет большего"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" отметил, что Королевский клуб всегда будет голоден до побед и не устанет завоевывать титулы. Для "Реала" это будет третий финал Лиги чемпионов подряд и четвертый за пять лет.

- Выиграть третий титул подряд? У нас есть и всегда будет тот же энтузиазм, та же решимость и то же желание побеждать. Никто не может сказать, что мы менее голодны, чем другие, - приводит Marca слова Зидана. - Мы - "Реал", это клуб, который всегда хочет большего и отдаст все, чтобы достигнуть этого наилучшим способом. Похожи ли "Реал" и "Ливерпуль"? Не знаю. Не думаю, что мы играем в одном стиле. "Ливерпуль" заслужил играть в финале так же, как и мы. Моя работа заключается в том, чтобы постараться хорошо подготовить футболистов к матчу, найти слабые стороны соперника и постараться использовать их.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.