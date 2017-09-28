Валерий Газзаев: "В топ-клубах - миниконтинентальные сборные мира! А у нас лимит на легионеров"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:4) отметил игру вратаря Игоря Акинфеева. По его словам, армейцы встречались против мини-континетальной сборной мира.

– Вам не жалко Акинфеева?

– Если бы не сэйвы Игоря, счет вообще был бы неприличным. В составе ЦСКА можно отменить только Акинфеева. ЦСКА сегодня играл против мини-континетальной сборной мира. Сколько в стартовом составе "Манчестера" было англичан?

– Двое. Смоллинг и Янг.

– Вот именно. А все остальные – Лукаку, Мхитарян, Марсьяль, Эррера, Матич и другие – легионеры! Понимаете? Миниконтинентальная сборная мира. То же самое можно сказать про "Реал" и другие топ-клубы. А у нас РФС по-прежнему выступает за лимит на легионеров! Ну как можно играть на равных с лимитом против "МЮ"?! "Спартак" вчера с этим лимитом еле-еле выстоял, ЦСКА разгромлен… А мы все говорим, что надо ужесточить еще и лимит.

– Головин сегодня не убедил, что созрел для лондонского "Арсенала"?

– Опять же не стал бы переходить на личности. Команда проиграла 1:4, по всем статьям. Один футболист тут ничего не решит. Головин старался. Пытался, но против "МЮ" ему было откровенно сложно. Александр проделал большой объем работы, но ведь вся команда должна была показать хороший футбол. В любом случае, такое болезненное поражение может послужить для армейцев хорошим уроком. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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