11:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Порошенко объявил, что финал Лиги чемпионов-2018 пройдет в Киеве

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Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве, сообщил президент Украины Петр  Порошенко в своем твиттере. Столица Украины уже принимала финал крупного турнира - на "Олимпийском" состоялся решающий матч чемпионата Европы-2012, в котором Испания победила Италию (4:0). Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве впервые в истории.

Напомним, что финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Кардиффе на стадионе "Миллениум". 

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Frenja

vesmast2012 Финал Лиги чемпионов-2017/18 примет новая арена "Атлетико", - Серезо Это ему так хотелось, Серезо этому.

11:55

Сибиряк_55

А УЕФА-то в курсе?

11:55

Frenja

А СЭ нужно по-другому заголовки к новостям писать и не превращаться в бульварное издание. Еще раньше, чем Порошенко, новость появилась в твиттере ФФУ.

11:54

vesmast2012

Финал Лиги чемпионов-2017/18 примет новая арена "Атлетико", - Серезо

11:53

Семен Семенович

Милдронат уходи Нет не расстреливают, просто туда лиц мужского пола в возрасте до 60 лет практически не впускают? Меня не пустили к сестре в гости, хоть у меня с документами всё было в порядке. Как прилетел, так и улетел. Дальше аэропорта не пустили.

11:52

Ингерманландец

Да и России, откровенно говоря, не существует. Есть только Белоруссия. Скоро вся Европа и бывшая РФ станет одной сплошной Белоруссией...

11:49

Frenja

maks55555, Не видите юмора? Я из Харькова вообще-то ) )

11:48

maks55555

Frenja----- Вы когда там были в последний раз, и бывали ли вообще?

11:46

Frenja

Конечно не доживет. Украины ведь уже 3 года почти как нет. И вообще там ничего не было и нет. Все осталось в России.

11:39

Ajccio

Ну это ещё если Украина как государство доживёт до 2018 года

11:38

KhSL

Спартаку с Зенитом поднапрячься и легко, играючи выйти в финал ЛЧ 2018. Ажиотаж будет немерянный...

11:31

SS-1525-Sergey

Это он явно с будуна и финал ЛЧ-18 и финал ЧМ-18, всё в Киеве, белочка постоянная у него второй год и даже не уходит, только с плеча на плечо перепрыгивает!

11:18

Дилан

дал взятку салом

11:18

Frenja

Отлично! Аккурат перед ЧМ-2018!

11:18

баламошка

Почему Порошенко в твиттере это не по-русски написал? Случилось чё?

11:15

zyzx

Опять белочка.

11:14

Тропическая гемангиома Мовсисяна

провел такой финал ЛЧ, и украина с колен встала)))

11:14

oleg_sevan

На финал евровидения бабок не мае! А на финал ЛЧ есть? Или опять потом будут думать куда сплавить это мероприятие?

11:11

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Материалы других СМИ