Порошенко объявил, что финал Лиги чемпионов-2018 пройдет в Киеве

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере. Столица Украины уже принимала финал крупного турнира - на "Олимпийском" состоялся решающий матч чемпионата Европы-2012, в котором Испания победила Италию (4:0). Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве впервые в истории.
Напомним, что финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Кардиффе на стадионе "Миллениум".
Щойно УЕФА ухвалило рішення про проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів-2018 у Києві. pic.twitter.com/LW6vHYPkoo– Петро Порошенко (@poroshenko) 15 сентября 2016 г.
Frenja
vesmast2012 Финал Лиги чемпионов-2017/18 примет новая арена "Атлетико", - Серезо Это ему так хотелось, Серезо этому.
11:55
Сибиряк_55
А УЕФА-то в курсе?
11:55
Frenja
А СЭ нужно по-другому заголовки к новостям писать и не превращаться в бульварное издание. Еще раньше, чем Порошенко, новость появилась в твиттере ФФУ.
11:54
vesmast2012
Финал Лиги чемпионов-2017/18 примет новая арена "Атлетико", - Серезо
11:53
Семен Семенович
Милдронат уходи Нет не расстреливают, просто туда лиц мужского пола в возрасте до 60 лет практически не впускают? Меня не пустили к сестре в гости, хоть у меня с документами всё было в порядке. Как прилетел, так и улетел. Дальше аэропорта не пустили.
11:52
Ингерманландец
Да и России, откровенно говоря, не существует. Есть только Белоруссия. Скоро вся Европа и бывшая РФ станет одной сплошной Белоруссией...
11:49
Frenja
maks55555, Не видите юмора? Я из Харькова вообще-то ) )
11:48
maks55555
Frenja----- Вы когда там были в последний раз, и бывали ли вообще?
11:46
Frenja
Конечно не доживет. Украины ведь уже 3 года почти как нет. И вообще там ничего не было и нет. Все осталось в России.
11:39
Ajccio
Ну это ещё если Украина как государство доживёт до 2018 года
11:38
KhSL
Спартаку с Зенитом поднапрячься и легко, играючи выйти в финал ЛЧ 2018. Ажиотаж будет немерянный...
11:31
SS-1525-Sergey
Это он явно с будуна и финал ЛЧ-18 и финал ЧМ-18, всё в Киеве, белочка постоянная у него второй год и даже не уходит, только с плеча на плечо перепрыгивает!
11:18
Дилан
дал взятку салом
11:18
Frenja
Отлично! Аккурат перед ЧМ-2018!
11:18
баламошка
Почему Порошенко в твиттере это не по-русски написал? Случилось чё?
11:15
zyzx
Опять белочка.
11:14
Тропическая гемангиома Мовсисяна
провел такой финал ЛЧ, и украина с колен встала)))
11:14
oleg_sevan
На финал евровидения бабок не мае! А на финал ЛЧ есть? Или опять потом будут думать куда сплавить это мероприятие?
11:11