Порошенко объявил, что финал Лиги чемпионов-2018 пройдет в Киеве

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере. Столица Украины уже принимала финал крупного турнира - на "Олимпийском" состоялся решающий матч чемпионата Европы-2012, в котором Испания победила Италию (4:0). Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве впервые в истории.

Напомним, что финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Кардиффе на стадионе "Миллениум".