Оуэн Харгривз: "Роналду посвятят заголовки, но результат сделали арбитры"

Бывший полузащитник "Баварии" Оуэн Харгривз в резкой форме раскритиковал арбитра Виктора Кошшои за судейство в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (2:4 д. в.). По мнению англичанина, хавбек Артуро Видаль был несправедливо удален с поля в концовке второго тайма.

- Почему в футболе до сих пор нет видеотехнологий? - цитирует Daily Mail Харгривза. - Почему исход матча такого уровня, игры между двумя лучшими командами в Лиге чемпионов определяет группа судей? Чересчур много решений, больших и серьезных, принято ошибочно. Криштиану Роналду сделал хет-трик, заголовки посвятят ему. Но результат сделали арбитры. Они сыграли куда большую роль, чем "Бавария" или "Реал". Как судья мог дать желтую Видалю?! Это даже не фол! Видно же, что он сыграл в мяч. Ужасное решение рефери, которое в итоге сказалось на всей игре. "Бавария" осталась в меньшинстве, и это все поменяло. Ну как можно не заметить те или иные вещи? Ведь вам, судьям, за это платят! Только за то, чтобы увидеть: Роналду на мили в офсайде, на мили.

Онлайн-трансляция матча "Реал" - "Бавария"