Миша Джи: "Останусь в Москве на пару дней освежить программы Ковтуну и Воронову"

Фигурист Миша Джи отметил, что рад выступать на российском этапе "Гран-при" в Москве. Спортсмен также добавил, что после соревнований останется освежать программы Максиму Ковтуну и Сергею Воронову.

– Очень рад выступать в кругу друзей и учителей, но в то же время и сложно, – сказал Джи. – Ощущения от того, что мы с Андреем Лазукиным, которому ставил короткую, катались в одной разминке , замечательные. Я всегда на связи с ребятами, которым ставлю программы и отдаюсь этому полностью. После соревнований останусь на пару дней освежать программы Максиму Ковтуну и Сергею Воронову. (Екатерина ЧЕРНАВСКАЯ)

Отметим, что Джи в короткой программе набрал 85,02 балла и занял 5 место.