18:22 | БИАТЛОН

Павел Ростовцев: "В январе ситуация с доминированием Фуркада может измениться"

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Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев выразил мнение, что доминирование француза Мартена Фуркада в текущем сезоне может закончиться уже на ближайшем этапе в Оберхофе. Фуркад в текущем сезоне выиграл девять гонок из десяти, в которых принимал участие. Еще в одной гонке он стал третьим.

– С Мартеном Фуркадом сейчас бороться вообще можно? Или стоит оставить его и думать о более реальных целях?

– В январе ситуация вполне может измениться. До Оберхофа еще три недели, а за это время может утечь много воды. Но тот факт, что сегодня Фуркад непобедим, бесспорен. И это не из-за того, что другие слабые. Просто Мартен очень силен. (Мария МАРКОВА)

Полностью интервью Ростовцева

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